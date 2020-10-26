ابنة رجاء الجداوي: متعجبة من هجوم الناس.. أقاربنا دفنوا في نفس "القبر"

قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إنها متعجبة من ردود الأفعال والانتقادات التي جاءت لها خلال الفترة الماضية بسبب قبر والدتها، لافتة إلى أن الأمر بدأ بتعليق أحد المعجبات بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، بأن قبرها ليس على ما يرام، وردت عليه ِأن هذا أمر طبيعي لأن القبر تحت الترميم في الوقت الحالي.

وأضافت "مختار"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن "ما معنى لائق أو غير لائق للقبر؟ هل لائق للجمهور أو لائق لرجاء الجداوي، نفس القبر دُفن فيه أقارب لنا، وإحنا مش بنحط اسم السيدات على القبور، وهذا أمر في العائلة ويخص العائلة".

وتابعت: "يا رب أكرمنا على الأعمال اللي تنور قبرنا، ويكون قبرنا منور من تحت دايما، أنا مش فاهمة، هو في حد هيحب أمي أكتر مني، مش فاهم الناس بتهاجمني على إيه، قرايبنا مدفونين في نفس المكان، ولا يقلوا قيمة عن والدتي بالنسبة للعائلة".

وأردفت أن ردها الذي أثار غضب جماهير ومحبي رجاء الجداوي، كان هي أمنية رجاء الجداوي، "أمي كانت دايما بتقول يارب قبري منور من تحت، وحبيت أرد على طريقتها".

أثارت إحدى متابعات الحساب الخاص بالفنانة رجاء الجداوي عبر "إنستجرام" حالة من الجدل، بسبب تعليقها على إحدى صور الفنانة الراحلة، بأن المقابر المدفونة بها في حالة يرثى لها، الأمر الذي جعل ابنة الفنانة رجاء الجداوي أميرة مختار تعلق على الأمر.

وجاء في تعليق إحدى المتابعات: "الله يرحمها، معلش يا اميرة اتقبلي مني الكلمتين أنا دخلت على فيديو طلعلي المدفن بتاع مدام رجاء هو ماله المدفن مكسر وكأن له سنين ومكسور على الجنب وفيه فتحة كبيرة وتدخل فيه الحشرات، والله حزنت لأننا نحبها وفنانة شيك وكل العالم حزن عليها وهي صارت بتهم كل الناس ياريت يترتب المدفن ويكون يليق بفنانة قديرة وأنا استسمحك يا اميرة لو أدخلت بس حزنت عليها ياريت تأخذها بعين الاعتبار كانت كل التعليقات هي بنتها فين؟؟؟".

وردت "أميرة" ابنة الفنانة الراحلة قائلة: "بالفعل هو تحت الترميم من أكتر من سنة، ومازال تحت الترميم والفتحة الخلفية لأن هذه المساحة سوف تأخذ لتكملة الشارع، أما عن سؤال أين ابنتها فأنا غير مسئولة عن الترميم، هناك كبار العائلة هم المسؤولين، ومامي كانت تدير ذلك لأنها الكبيرة لكن المدفن ده مدفن العائلة وانا أصغر العائلة، وشكرًا للاهتمام وكما كانت تقول أمي مش مهم فوق شكله إيه المهم تحت منور أد إيه اللهم أنر قبورنا جميعا".