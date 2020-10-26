عاجل.. بيان هام من "الصحة" بعد قليل بشأن مستجدات كورونا

تصدر وزارة الصحة والسكان بيان هام بعد قليل بشأن مستجدات فيروس كورونا.

وشددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي تحسبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

ووجهت الوزيرة بانعقاد غرفة العمليات المركزية لفيروس كورونا المستجد بشكل متواصل على مدار الساعة لمتابعة مستجدات الموقف أولًا بأول، ومتابعة سير العمل من خلال الشبكة المميكنة التي تربط كل من إدارة المستشفيات وهيئة الإسعاف والخط الساخن بالغرفة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شددت على جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التشخيص والفرز بكافة مستشفيات وزارة الصحة والسكان وصرف العلاج لحالات العزل المنزلي، لافتًا إلى متابعة سير العمل من خلال فرق الترصد والتقصي لحالات الإصابة وتطبيق الإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات والأنشطة المختلفة.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت وكلاء الوزارة ومديري المديريات على مستوى محافظات الجمهورية بالتأكد من جاهزية المستشفيات وتوافر كافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، كما وجهت بمتابعة التدريب بشكل دوري لكافة الفرق الطبية.

ولفت إلى أن الوزيرة وجهت عددًا من النصائح التي ينبغي على المواطنين اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها.