مستشار الرئيس: نتمنى عدم زيادة إصابات كورونا في مصر..الارتفاع أمر وارد

شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على ضرورة الاستمرار في اتخاذ الاحتياطات والوقاية والحرص من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث إنه حتى الآن يتم رصد أعداد إصابات مشيرا إلى أن هناك مصابين يدخلون للمستشفيات وبعضهم يدخل غرف العناية المركزة.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أنه إذا تم مقارنة الوضع الحالي في جائحة كورونا بالفترات السابقة، نجد أن الوضع الآن أحسن بكثير، فهو أكثر استقرارًا وأقل حدة في شدة الفيروس، مع انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنه ما زالت وزارة الصحة المصرية تُسجل أعداد إصابات، ويجب أن نستمر بشدة في الحرص والوقاية واتباع كل التعليمات الخاصة بهذا الموضوع، "الزيادة في الإصابات من 10 لـ 15% وليس كل يوم، كل الأعداد التي تُعلن قد تكون تراكمية كون الحضانة الخاصة بالمرض قد تستمر لعدة أيام.

وأوضح "تاج الدين" أن هناك زيادة بسيطة فقط في عدد الإصابات وليست يومية، بل من فترة لأخرى، وهذا يعني عدم الاستقرار في الحالات، ويعني نفي ما يتردد بأن فيروس كورونا اختفى، حيث إن هذا أمر غير حقيقي، بل يجب على المواطنين الاستمرار في اتخاذ التدابير الاحترازية لمجابهة الفيروس، وأي احتمالات أخرى تحمل زيادة في الأعداد المصابة أو زيادة في حدة المرض يجب أن نتعامل معها بكل حرص وجدية.

وتابع: "الدولة المصرية جاهزة لهذه الاستعدادات ونتعشم ألا تحدث ولكن واردة.. قد تحدث، فيجب أن يكون هناك نوع من الوقاية والاحتياط، مقدرش أقول إننا دخلنا في الموجة الثانية من الفيروس، لأن الموجة الثانية تعني هبوطا حادا في أعداد الإصابات ثم يليها ارتفاع تدريجي إلى أقصى درجة، وهو ما حدث في دول أخرى، ولكن مقدرش أقول في مصر وصلنا ولا لا".