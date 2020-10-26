معلومات عن محتوى "بريتانيكا" للصف الثالث الثانوي

مع عودة الطلاب للمدارس في 17 أكتوبر الماضي، سيطرت حالة من القلق على الأمهات والآباء خوفًا على أبنائهم من الإصابة بفيروس "كوفيد 19"، وإزاء ذلك وضعت وزارة التربية والتعليم خطة لمواجهة هذا الوباء، من خلال خفض عدد أيام الدراسة للطلاب، ما أثار قلقًا آخر بشأن قدرة الطلاب على التحصيل الدراسي خلال هذه الأيام القليلة.

ولمواجهة ضعف التحصيل الدراسي، وضعت الوزارة عددًا من المنصات المخصصة لكل فئة عمرية، وآخرها كان محتوى "بريتانيكا" المخصص لطلاب الصف الثالث الثانوي في المواد العلمية.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تلك المنصة التي تقدم محتوى تعليميًا فريدًا بطرق جديدة وممتعة، من خلال استغلال الرسوم المتحركة.

محتوى بريتانيكا

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة للصف الأول والثاني والثالث، استخدام المواد التعليمية الرقمية على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري، حيث يتضمن المحتوى تم توفيره من مؤسسة بريتانيكا العالمية مع ملاحظة توفر المزيد من المحتوى الرقمى على منصة إدارة التعلم من مؤسسات "ديسكفري"، و"يورك برس"، و"designmate"، و"ولفرام" و"نهضة مصر".

ومؤسسة بريتانيكا هي واحدة من أدق المؤسسات العلمية في العالم، ويتواجد مقرها في لندن، وتهتم بنشر المحتويات التعليمية بشكل جذاب.

أين يتواجد محتوى بريتانيكا؟

يمكن للطلاب المذاكرة الآن بطرق جديدة وممتعة من خلال نصوص ومقالات ورسومات وصور ومقاطع فيديو لكل موضوع أو درس في المنهج.

ويمكن أيضا للطلاب اكتشاف تمارين تساعدهم على تقييم فهمهم للموضوع وتصحيح أخطائهم.

ويتاح للطلاب محتوى بريتانيكا الرقمي التفاعلي على منصة إدارة التعلم "LMS".

ويمكن الاطلاع على المحتوى التعليمي في مادة الأحياء من هنــــا

ويمكن الاطلاع على المحتوى التعليمي في مادة الكيمياء من هنــــا

ويمكن الاطلاع على المحتوى التعليمي في مادة الفيزياء من هنــــا.

وقد أتاحت الوزارة عدد من المنصات التعليمية المختلفة، وأطلقت عددًا من القنوات التعليمية لطلاب المراحل المختلفة بهدف متابعة دروسهم بنظام التعليم عن بعد.