التحريات تكشف تفاصيل هجوم أسماك القرش على 3 أشخاص بمحمية "رأس محمد"

شهدت منطقة محمية رأس محمد، في شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، حادثاً مأساوياً، عقب هجوم أسماك "قرش" على سائحة أوكرانية وابنها وغطاس مصري، خلال مشاهدة الشعاب المرجانية والغطس بمنطقة المحمية مساء أمس، وأسفر الهجوم عن إصابة الثلاثة بإصابات مختلفة وجرى نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأعاد الهجوم، الذي وقع مساء أمس الأحد، إلى الأذهان، الأحداث التي شهدتها سواحل شرم الشيخ في عام 2010، عندما أسفرت سلسلة هجمات متتالية لأسماك القرش عن مصرع سائحة ألمانية، وإصابة 4 آخرين ببتر في أجزاء متفرقة من أجسادهم.

وقال مصدر أمني بجنوب سيناء، فضل عدم ذكر اسمه، إن التحريات أكدت أن هذه المنطقة ممنوع فيها الغوص، لكثرة أسماك القرش الأبيض بها، وأن هناك مسئولية تقع على الجهات التي تراقب المحمية، خاصة أن هناك جهات مسئولة عن تنفيذ قرار منع الغوص في بعض الأماكن.

وأكد مصدر طبي ان حالة السائحة الأوكرانية وابنها، والغطاس مستقرة، ويباشر حالتهم فريق طبي على أعلى مستوى.

وكان اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى أمس بلاغًا من شرطة المسطحات بشرم الشيخ، يفيد تعرض ثلاثة أشخاص لهجوم من قبل أسماك القرش الساعة الخامس مساءً، خلال الغوص في منطقة تابعة لمحمية رأس محمد.

وعلي الفور جرى الدفع بأربع سيارات إسعاف إلى سقالة ترافكو، لنقل المصابين، وتمكن الغطاسون وطاقم المركب من إنقاذ الثلاثة الذين تعرضوا للهجوم، وجرى نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وقررت النيابة أخذ عينات من أنسجة المصابين، وإرسالها للمعمل الجنائي لتحديد نوع القرش المتسبب في الهجوم.