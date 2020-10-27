حماية الطبيعة بوزارة البيئة: القروش موجودة في جميع الشواطئ المصرية

كشف الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة عن تفاصيل مهاجمة قرش لـ3 أشخاص بمحمية رأس محمد بشرم الشيخ.

وقال محمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برانامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الوزارة تلقت بلاغا عن هجوم سمكة قرش على 3 أفراد أثناء تنفيذ نشاط "سنوركلينج" لافتًا إلى أنهم تعرضوا للهجوم وأصيبوا وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم.

وأكد سالم على وجود أسماك القرش في السواحل المصرية، مشيرًا لوجود أكثر من 30 نوعا من أنواع القرش بالبحر الأحمر، وأن معظم الأنواع المعروف عنها مهاجمة البشر موجودة في البحر الأحمر بشكل طبيعي، لافتًا إلى أن مصر من أقل دول العالم في حوادث القروش وأنه من 2010 حتى الآن لم تحدث إلا 6 حوادث فقط، في الوقت الذي تصل فيه متوسط الحوادث سنويًا لـ60 حادثة في الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وجنوب أفريقيا.