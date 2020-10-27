تفاصيل "هجوم القرش" في رأس محمد.. 3 أشخاص أصيبوا بينهم طفل

قال الدكتور محمد سالم رئيس قطاع الطبيعة بوزارة البيئة، إن المعلومات الأولية التي وردت إلى جهات التحقيق بالوزارة تشير إلى أن القرش المحيطي ذو الزعنفة البيضاء (Oceanic Whitetip Shark) هو المسؤول عن الهجوم الذي تعرض له 3 أشخاص في منطقة الشارك ريف بمحمية رأس محمد الأحد الماضي، موضحا أن هذا النوع سبق وأن هاجم البشر وهو موجود في مياه البحر الأحمر.

وأضاف أن الوزارة قررت غلق المنطقة موقع الحادث 48 ساعة وتمشيطها تمهيدا لصيد السمكة المتسببة في الحادث.

في السياق ذاته نشرت الصفحة الرسمية لموقع مجلس الوزراء بيانا جاء فيه "تلقت وزارة البيئة أمس بلاغ يفيد بتعرض 3 أشخاص لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالقرب من منطقة غوص (الشارك ريف) بمحمية رأس محمد، ما نتج عنه حدوث إصابات بهم مما استدعى على الفور نقلهم من موقع الحادث إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

فور ورود البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تكليف بتشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات جنوب سيناء لدراسة ملابسات الحادث وجمع المعلومات من جميع المصادر وبالأخص من شهود الحادث الذين تواجدوا بالمنطقة وقت وقوع الهجوم مع تحليل تلك البيانات والمعلومات طبقا للبروتوكولات المستخدمة عالميا في تحقيقات حوادث هجوم أسماك القرش على البشر.

وقد نتج عن أعمال فحص ملابسات الحادث أن اثنين من المصابين سياح من دولة أوكرانيا (أم وابنها) بالإضافة إلى المرشد المرافق للفوج السياحي على اللنش التابع لمركز غوص بشرم الشيخ والذي كان يمارس بعضهم رياضة الغوص والآخرون رياضة السباحة السطحية بمنطقة غوص "الشارك ريف" بمحمية رأس محمد.

وقد تعرض الطفل المصاب والذي كان ضمن المجموعة التي كانت تمارس رياضة السباحة السطحية والتي كانت تضم 6 أفراد بالإضافة إلى المرشد المصري إلى هجوم من سمكة قرش مما ترتب عليه إحداث إصابة، ما أرغم المجموعة بالصعود بالمنطقة الضحلة من الشعاب المرجانية والاستغاثة باللنش المستخدم في تنفيذ الرحلة.

ومع اقتراب اللنش من المجموعة وإلقائه لطوق النجاة لهم وأثناء قيام المجموعة بالسباحة في اتجاه اللنش كررت سمكة القرش هجومها مرة أخرى على 3 أفراد منهم الطفل الذي تمت مهاجمته في المرة الأولى، وهو ما ترتب عليه إحداث إصابات بهم جميعا.

وقد انتهى تفسير مجموعة العمل الخاصة بالحادث أنه نتج عن هجوم من سمكة قرش من نوع القرش المحيطي ذو الزعنفة البيضاء (Oceanic Whitetip Shark) قدر حجمها بمترين تقريبا.

وفور تأكد وزارة البيئة من ملابسات الحادث وأسبابه أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تعليماتها بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم طبقا لما هو متبع عالميا في حالات هجوم أسماك القرش على البشر وهو إجراء احترازي لضمان عدم تكرار حادث الهجوم على أشخاص آخرين خلال الأيام التالية للحادث.

بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي تم التوصل إلى مقطع فيديو مصور تحت الماء بمنطقة الحادث بواسطة أحد الغواصين العاملين في مجال غوص السفاري وقد ظهر فيه أنثى سمكة قرش يقدر طولها بحوالي مترين من نوع القرش المحيطي ذو الزعنفة البيضاء يصدر عنها سلوكا وتصرفات غير طبيعية تتصف بالعدائية تجاه البشر، وهو ما يرجح أن تلك السمكة هي من قامت بالهجوم على المصابين وضعا في الاعتبار البيانات والمعلومات سالفة الذكر.

تؤكد وزارة البيئة أن فريق العمل المختص ببحث ملابسات الحادث ما زال يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التى نتجت عن سمكة القرش المتسببة فى الحادث تجاه المصابين.