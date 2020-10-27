اليوم.. آخر موعد لصرف رواتب العاملين بالدولة.. و"المالية" آخر من يصرف

ينتهي، اليوم الثلاثاء، صرف مرتبات ما يقرب من 5 ملايين موظف وعامل بالدولة عن شهر أكتوبر الجاري، حيث بدأت وزارة المالية في صرف رواتب العاملين بالدولة على مدار ثلاثة أيام على التوالي بداية من الأحد الماضي وحتى اليوم الثلاثاء.

كانت وزارة المالية أكدت في كتاب دوري صدر في مطلع الشهر الجاري، على تقسيم صرف رواتب العاملين في الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على مدار ثلاثة أيام.

وأضاف الكتاب الدوري أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأشار البيان إلى صرف رواتب شهر أكتوبر الجاري للعاملين في 27 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر، ثم بدء صرف رواتب 17 وزارة وهيئة أمس 26 أكتوبر، ثم بدء صرف رواتب 9 وزارات وهيئات اليوم.

وحددت الوزارة مواعيد صرف رواتب عمال وموظفي نحو 9 وزارات وهيئات اليوم الثلاثاء، وهي وزارات التربية والتعليم والخارجية والزراعة والري والشباب والرياضة والأزهر الشريف ورئاسة الجمهورية والمالية، بالإضافة إلى المديريات التابعة للوزارت في جميع أنحاء الجمهورية إلى جانب الهيئات المستقلة.

أهاب البيان، بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن الرواتب ستكون متاحة في أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.