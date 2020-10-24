وزير المالية يدلي بصوته بالانتخابات: استكمال لمسيرة بناء مصر

أدلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بصوته في انتخابات مجلس النواب، صباح اليوم، بلجنته الانتخابية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنات، بمدينة 6 أكتوبر، في ظل أجواء سادها الهدوء في اليوم الأول من أيام التصويت بالانتخابات التي تجري على مدار يومين.

ووصف الدكتور معيط، عقب الإدلاء بصوته، الانتخابات بأنها "استكمال لمسيرة بناء مصر بكل ما يحدث فيها، حيث ننتخب اليوم أعضاء مجلس النواب، أي السلطة التشريعية".

وأضاف معيط، لـ"الوطن"، أن الواجب الوطني يملي علينا أن نأتي للإدلاء بأصواتهم لنختار المجلس النيابي ونكون شركاء في هذا الاختيار، ولابد أن نختار مجلس النواب الذي يعبر عنا ويساعد بلادنا في مرحلة بناء وإصلاح كبيرة جدا".

وتابع: "في النهاية كله سيصب لصالح المواطن الذي يبحث عن تحسين مستوى معيشته، وتوافر السلع والخدمات وتحسين الخدمات المقدمة له، وكل ذلك يتحقق من خلال سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية".

وعن شكل العلاقة المتوقعة بين الحكومة ومجلس النواب المقبل، قال: "دائما هناك تعاون وشراكة بين الحكومة ومجلس النواب، على أساس أننا نقترح ما نعتقد أنه لصالح الوطن، وأعضاء مجلس النواب في النهاية أصحاب القرار والسلطة في إقرار القوانين، ومثلما كانت وستكون فهي علاقة شراكة لصالح الوطن".

وكانت اللجان الانتخابية بمدينة 6 أكتوبر قد فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحا، حيث توافد الناخبون للإدلاء بأصواتهم في ظل أجواء سادها الهدوء، وسط تواجد أمني كثيف.

وتعتبر مدينة 6 أكتوبر جزء من الدائرة الانتخابية التاسعة التي تضم معها مدينة الشيخ زايد والهرم والواحات، ويتنافس فيها 50 مرشحا على 3 مقاعد فردية.