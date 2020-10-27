إنشاء عيادة رمد جديدة بمستعمرة الجذام بالخانكة لخدمة المرضى

أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أننا نولي اهتماما كبيرا بتطوير المستشفيات العامة والمركزية التي تقدم خدمة للمواطن البسيط حتى يشعر بوقوف أجهزة الدولة بجانبة لتقديم خدمة صحية متميزة في ظل ارتفاع تكلفة العلاج داخل المستشفيات الخاصة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة ومتدربي البرنامج الرئاسي بالقليوبية، بتفقد مبادرة الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بمستعمرة الجذام، حيث تستهدف الكشف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من أعراض ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، والمقرر انتهائها في 31 ديسمبر 2020، حيث تستهدف الكشف على مرضى الجزام وأسرهم في الفئة العمرية من 18 إلى 40 سنة، والمسجلين في قاعدة بيانات 100 مليون صحة والمصابين بارتفاع في نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأوضح الدكتور محمد بدوي الغمازي مدير مستعمرة الجذام، أن المستشفى شهدت خلال الفترة الأخيرة حالة من التطوير في الخدمات والأنشطة المقدمة للمرضى، مشيرا إلى أن المستشفى شهدت بعض الحالات التي شفيت من الجذام تماما.

علما بأن المستشفى بها 4 عيادات جلدية وواحدة للباطنة و12 صيدلية و12 علاج طبيعي و4 عيادات أسنان، وكلها مخصصة لخدمة المرضى، إلى جانب توفير كل الأجهزة الطبية من قبل وزارة الصحة، فضلا عن توفير علاج كل أنواع الجذام بالمجان من قبل منظمة الصحة العالمية، وتوفير باقي الأدوية للأمراض الأخرى من قبل الوزارة.

كما تم إنشاء عيادة رمد جديدة تتضمن غرفة عمليات لإجراء عمليات الرمد، نتيجة تدمير العصب بالعين وتخدم كل مرضى الجزام على مستوى الجمهورية. كما وجه الهجان بعمل لقاءات دورية مع المرضى بالمستعمرة والمستشفى لعمل إعادة تأهيل لهم فيما وجه الهجان بعمل لقاءات دورية مع المرضى بالمستعمرة والمستشفى لعمل إعادة تأهيل لهم، وتغيير السلوكيات والعمل على دمجهم بالمجتمع.

كما توجه المحافظ إلى مستشفى الأمراض النفسية بمدينة الخانكة، وعرض الدكتور وائل السيد مدير المستشفى بعرض موقف المستشفى، حيث أنها تقدم الخدمات العلاجية في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان، من خلال العيادات الخارجية والتي تتضمن عيادات طب نفسي عام، وعلاج الإدمان، وطب نفسي الأطفال والمراهقين، وعيادات الخط الساخن لعلاج الإدمان، وذلك بمتوسط تردد يصل إلى نحو 4 آلاف مريض شهرياً يحصل على الخدمة العلاجية بالعيادات الخارجية، فضلاً عن وجود أقسام الحجز الداخلي رجال "نفسي – علاج إدمان – طب شرعي – المودعين - قسم التأهيل وطب المجتمع"، بالإضافة إلى قسم السيدات.

يشار إلى أن مستشفى الخانكة تعد من أكبر مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان في مصر، حيث تخدم مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية والمناطق المجاورة لها.