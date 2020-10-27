التضامن: هدف التدريب المهني اكتشاف قدرات متسربي التعليم

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة انطلقت لمرحلة جديدة في برامجها ترتكز على الانتقال من الرعاية إلى التمكين الاقتصادي، والتوسع في تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع التصدير للخارج وهي الإستراتيجية التي تستهدف القيادة السياسية تحقيقها في إطار رؤية "مصر 2030".

وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الوزارة تؤمن بأن الشراكة مع القطاع الخاص وتبني قيمه الخاصة في التنمية، ضروري من أجل تحقيق إنجازات تنموية حقيقية مثل التركيز على النتائج والتحفيز والمساءلة ورضا العملاء.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مراكز التكوين المهني من أهم الأماكن التي تعمل على اكتشاف وتنمية قدرات المهنية وخاصة للمتسربين من التعليم والارتقاء بهم وتزويدهم بالحد الأدنى الضروري من التعليم، وربطه بالنواحي المهنية، بما يسمح بمزاولة العمل في النشاط الاقتصادي بالمجتمع.

التدريب على العديد من المهن مثل النجـارة والحدادة وصيانة الأجهزة المنزلية

يتم التدريب على العديد من المهن مثل "نجارة، حدادة ولحام، كهرباء، طباعة، أشغال بنات، تبريد وتكييف، صيانة أجهزة منزلية، إصلاح أجهزة إلكترونية، ألوميتال، خراطة معادن، أثاث معدني، سمكرة وصحي، دوكو، سمكرة سيارات، مصنوعات جلدية، نقش، ميكانيكا سيارات وتفصيل وخياطة".

تأمين صحي لكل متدرب بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم التأمين الصحي لكل متدرب بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، كما يحق للخريج الحق في الحصول على مشروع أسر منتجة، وكذلك معاشات ضمانية للأسر المستحقة بعد عمل البحوث الاجتماعية اللازمة، مشيرة إلى أن هناك ما يسمى بالرعاية الاجتماعية اللاحقة يتم فيها متابعة نشاط الخريج سواء داخل المركز أو خارجه.

المستندات المطلوبة للتقديم لمراكز التكوين المهني

يشترط تقديم المستندات المطلوبة كالتالي:

- طلب التحاق ومرفق به 4 صور 4×6.

- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي لها.

- آخر شهادة دراسية حصل عليها إن وجد.

- يتم منح شهادة تخرج يستخدم كمسوغ تعيين في بعض الجهات.

- منح مصروف جيب يومي قدره لكل متدرب من "المتسربين من التعليم" طوال مدة التدريب.

وفي هذا السياق يعمل برنامج "فرصة" الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، على تقديم العديد من الخدمات بهدف التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية والشباب، ومن بينها تمويل برامج التدريب والتعليم الفني من أجل توفير فرص عمل ومستقبل أفضل لشباب مصر.