"التضامن" تدشن تطبيق "أطفال مفقودة" لتسهيل التعرف عليهم

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّه يتمّ الاتفاق مع وزارة الاتصالات على إطلاق تطبيق "أطفال مفقودة"، لتسهيل البحث والعثور على الأطفال المفقودة.

يسهل البرنامج التعرف على الأطفال المفقودين الموجودين بدور الرعاية أو الذين يتم نشر صورهم سواء على التطبيق أو على مواقع التواصل الاجتماعى لسهولة البحث.

جاء ذلك خلال كلمتها عبر فعاليات افتتاح مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"، والتي تعد أكبر صرح في مصر لمأوى المشردين الذي تمّ إسناده من وزارة التضامن إلى المؤسسة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّ مؤسسات الكبار بلا مأوى تسهم في حل أزمة كبيرة، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وسوء الأحوال الجوية، مؤكّدة أنَّ افتتاح مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" أكبر دار لرعاية الأطفال والكبار بلا مأوى، يعد خطوة مهمة في إطار تنفيذ مبادرة "الشارع ليس مأوى"، وذلك تنفيذاً لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دمج الأطفال والكبار بلا مأوى في دار واحدة لخلق جو أسري متكامل

وأضافت "القباج"، أنَّه سيتمّ دمج الأطفال والكبار بلا مأوى في دار واحدة لخلق جو أسري متكامل.

وجرى افتتاح دار للرجال بلا مأوى، يستوعب 250 نزيلًا، إضافة إلى افتتاح حضانة ايوائية تسع 30 طفلًا من كريمي النسب تمّ العثور عليهم، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمهندس محمود وحيد رئيس مجلس إدارة جمعية "معانا لإنقاذ انسان"، والشيخ عبدالعزيز النعيمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاحسان الخيرية الإماراتية.

وأضافت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَّ عدد مؤسسات كبار بلا مأوى في مصر يبلغ 19 مؤسسة على مستوى الجمهورية، من بينها مؤسسات لسيدات بلا مأوى، ومؤسسات لرجال بلا مأوى ومؤسسات تضم سيدات ورجال بلا مأوى ومسنين في الوقت ذاته، وتشارك المؤسسات الأهلية بالتأثيث، وذلك الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت أنَّ السعة الكلية لهذه المؤسسات تبلغ 1242 نزيلًا، ويبلغ الإشغال الفعلي لها 668 نزيلًا بنسبة إشغال تصل إلى 70٪؜ منهم 233 سيدة و435 رجلًا، متابعة أنَّه يتمّ التوسع في عمليات دمج الأطفال الصغار والكبار معاً فى دار واحدة لايجاد جو أسرى متكامل بين الكبار والصغار، مما يسهم في تعويضهم عن أسرهم الذين تخلوا عنهم، مشيرة إلى أنَّ هذا الصرح الذي يتمّ افتتاحه اليوم يتضمن 3 مبان كبيرة بداخل دور التربية بالجيزة، حيث يختص المبنى الأول بالأطفال والثاني بالكبار بلا مأوى رجال، والثالث للكبار بلا مأوى سيدات سيتمّ افتتاحه خلال 3 أشهر ويسع 250 سيدة بلا مأوى.

وأوضحت أنَّ مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" تسلمت مباني المجمع من وزارة التضامن الاجتماعي ورفعت كفاءتها وعملت على تطويرها، مشيرة إلى أنَّ حضانة الأطفال تسع 30 طفلًا، وتقبل الأطفال بداية من عمر 3 أشهر إلى 6 سنوات، طبقًا للائحة النظام الأساسي للحضانات، كما سبق افتتاح حضانة إيوائية بمحافظة الدقهلية تسع 30 طفلًا، مؤكّدة أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح أكثر من حضانة إيوائية لاحتواء جميع الأطفال المعثور عليهم ووضعهم في إطار برنامج رعاية وتنشئة وتعليم مكثف يتناسب مع المرحلة العمرية.