عاجل.. غلق فصل بمدرسة تمريض في كفر الشيخ عقب إصابة 4 طلاب بكورونا

قررت مديرية الصحة والسكان بكفر الشيخ، غلق فصلا دراسيا بمدرسة التمريض في سيدي سالم، عقب إصابة 4 طلاب بفيروس كورونا، والاشتباه في إصابة اثنين آخرين.

وقال مصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، أن الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، اتخذت قرارا بغلق فصل بمدرسة التمريض، بعد إصابة 4 طلاب بفيروس كورونا، والاشتباه في إصابة اثنين آخرين.

وأضاف المصدر الطبي، أن الحالات ظهرت أمس، وجاري غلق الفصل وتعقيمه وكذلك تعقيم المدرسة بالكامل، مشيرا إلى أن جميع الطلاب عزلوا في المنزل، وجاري متابعة باقي الطلاب بالفصل ذاته، وكذلك المدرسة بالكامل.

وفي وقت سابق، قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إغلاق مدرسة بمدينة فوه، أمام مجموعات التقوية، عقب وفاة معلم وإصابة 4 آخرين أثناء المجموعات، مشيرة إلى أنه جرى إيقاف الأخيرة بالمدرسة، وعزل المدرسين منزليا، فضلا عن متابعة الطلاب.

وقالت الدكتورة بثينة، إن المدرسة التي ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا، وبلغت أعداد الإصابات إلى 5 حالات، وتوفي أحد المعلمين، أوقفت مجموعات التقوية تماما بها، وباقي الحالات مستقرة.

وأضافت وكيل تعليم كفر الشيخ، أنه يجرى متابعة الطلاب الذين كانوا يأخذون مجموعات تقوية بهذه المدرسة، بالتنسيق مع صحة المحافظة، مشيرة إلى أن أحد الطلاب ظهرت عليه أعراض كورونا، ومعزول منزليا منذ أسبوع، قائلة: "لو لقينا في إصابات لاقدر الله بين الطلاب هنعلق الدراسة في المدرسة، صحة أولادنا أهم من أي حاجة".