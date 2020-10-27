4 شركات قطاع خاص تفوز بمزاد على 1884 قنطار قطن في البحيرة والشرقية

فازت 4 شركات من القطاع الخاص في أحدث مزادات القطن بالشرقية والبحيرة، وفق ما أعلنته وزارة قطاع الأعمال العام لمستجدات العمل بمنظومة تجارة القطن الجديدة، والمطبقة في 4 محافظات للموسم الحالي 2020- 2021.

وجرى ترسية المزاد على شركات "أبو مضاوي، المجد، ألكان، هيدرو فودز"، حيث بلغت كميات القطن المباعة في المزاد نحو 1884 قنطارًا بمتوسط سعر 2150 جنيهًا للقنطار، وذلك بخلاف قيمة فروق الرتب ومعدل التصافي.