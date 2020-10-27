"الإنشاءات البحرية" ببورسعيد تدشن حامل سن حمولة 800 طن لنقل المحاجر

دشنت شركة القناة للإنشاءات البحرية التابعة لهيئة قناة السويس ببورسعيد، اليوم، حامل سن بحمولة 800 طن لصالح الإدارة الهندسية بالهيئة، لنقل منتجات محاجر عتاقة من محجر الهيئة بالسويس إلي مشروعات الهيئة المختلفة بطول المجري الملاحي للقناة.

وحضر مراسم التدشين المهندس جابر الغطاس، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للإنشاءات البحرية، وحسام عيادة، نائب مدير الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس، والمهندس محمود الصاوي، مدير مشروع بناء حامل السن.

وأوضح المهندس جابر الغطاس، أن تدشين حامل السن برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حامل السن "الصال البحري" ذاتي الدفع، حمولة 800 طن، بطول تقريبي 61 مترا، وعرض حوالي 10 أمتار، وعمق 4.5 متر تقريبا، ويبلغ الغاطس 3 متر تقريبا، وسرعته 9 عقدة عند الحمولة القصوى، وأشرف علي البناء هيئة الإشراف الفرنسية B.V.

وأضاف "الغطاس" أنه يوجد محركين ديزل في الماكينات الرئيسية بحامل السن ماركـــة (VOLOV)، تبلغ قدرة الواحد 650 حصان، مؤكدا فخره أنه منتج مصري من حيث التخطيط، وأن العمالة كلها بأيدي مصرية، وفقا للأكواد الدولية الخاصة بهيئة الإشراف الفرنسية B.v، مشيرا إلى أنه يعد إضافة جديدة وهامة لصناعة السفن بمصر.

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة القناة للإنشاءات البحرية، إلى أنه من المنتظر تدشين حامل سن آخر، خلال ثلاثة أشهر، لصالح الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس، مقدما التحية للعاملين بالشركة، مشيدا بجهودهم في الانتهاء من تدشين حامل السن في وقت قياسىي.

يذكر أن شركة القناة للإنشاءات البحرية، دشنت قاطرتين نور1 و2، بتكلفة 40 مليون جنيه، وشهد الاحتفال أغاني وطنية وسمسمية وارتفعت أعلام مصر وشركة القناة، وهتف العاملون "تحيا مصر"، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية أمام المراكب، رافعين إشارات النصر بالأيدي.