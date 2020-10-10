رئيس هيئة قناة السويس: "كنت قلقان من المسؤولية وسعيت للنجاح"

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه منذ عام 1967، كان كل المصريين على يقين بتحرير الأرض من الإسرائيلين بعد مكوثها معهم، حتى عام 1973: "كانوا 6 سنين، وقعدنا كتير مستنين".

وأضاف "ربيع"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه كان طالبا بالكلية البحرية، حينما خاضت مصر حرب 6 أكتوبر عام 1973، وكانت حرب انتظرها كل المصريين، وهو ما ترك عظيم الأثر بداخل كل المواطنين، موضحا أن قناة السويس كان مطمع لكل الدول الذين يسعون للسيطرة عليها، ومازالت مطمعا من قبل عدد كبير من القوى الغربية: "بعد ما عملنا قناة السويس الجديدة الخير بقي اثنين، وبنشعر بفخر للعمل والانتصار ولمن يكمل هذا الانتصار".

وأكد أن تحوله من حياته العسكرية للمدنية، كان شعورا صعبا، ولكن يظل العسكريون في انتظار تلقي مهمة معينه ويجب تنفيذها على أكمل وجه: "كنت محظوظ أني نائب الأول لمدة سنتين وده أهلني لرئاسة القناة، والراجل العسكري بيعمل في المجالين بنفس الأسلوب، واتأقلمت بسرعة، وكنت قلقان من المسؤولية"، مشيرا إلى أنه وصل إلى أعلي منصب في القوات البحرية وكان دائما ما يخشي بعدم تحقيق النجاح أثناء توليه مسؤولية قناة السويس: "كان كل همي أزاي أحقق النجاح وأفرض شخصيتي وأقدم للبلد".

وتابع: "كنت ببص على اللوحة التذكارية بتاعه رؤساء هيئة قناة السويس وأساال نفسي هل أنا هبقي زي دول، ناس قامات، وبالمثابره قدرت أتأقلم ويكون عندي هدف أسير عليه، ونشعر بأهمية القناة ودائما مهموم بيها وعايز أحقق إيرادات كويسة".