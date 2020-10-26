وزير القوى العاملة يعلن "المولد النبوي" إجازة بأجر للقطاع الخاص

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ الخميس الموافق 29 من أكتوبر عام 2020 ميلادية، الموافق 12 شهر ربيع الأول لعام 1442 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف، معربًا عن خالص التهاني لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

وأكّد "سعفان"، أنَّ هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وكلف وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، حيث أصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.