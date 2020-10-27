نسرين طافش لـ"الوطن":"عشقت فتة الكوارع من المصريين"

قالت الفنانة السورية نسرين طافش انها سعيدة للفاية بالنجاح الكبير الذي حققته بمصر خلال السنوات الاخيرة والدي حصدته مع مسلسل "الوجه الاخر" .

وأشارت نسرين لـ"الوطن" أنها عشقت مصر والمصريين بسبب حبها للأكل ومشددة على ان الاكلات المصرية قريبة من السورية .وأضات قائلة، أحببت للغاية الأكلات المصرية وأصدقائي وأمي تفاجئوا بتناولي فتة الكوارع اعتقدوا انني اعيش على الاكلات الخفيفة فقط" .

ويعرض حالياً لها علي أحد القنوات الفضائية مسلسل "الوجه الآخر" مع الفنان ماجد المصري، وندي موسي .

يذكر أن عددًا من النجوم، حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية، وهو يعتبر المهرجان الأول الذي يتحدي الـ"كورونا"، ويحافظ علي جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتنبيه علي الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يتم التعقيم الذاتي علي البوابات .