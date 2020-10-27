تطورات تطبيق التأمين الصحي الشامل في الأقصر: 51 ألف فحص حتى الآن

أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، إجراء 51 ألف و484 فحص طبي لمواطني الأقصر المسجلين ضمن المنظومة، داخل المنشآت الصحية المقررة للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

وأوضحت إدارة المشروع، أنه تم إجراء الفحوصات الطبية من خلال الوحدات والمراكز الطبية المقرر عملهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، والموزعين على 7 إدارات صحية، وهم إدارات "بندر الأقصر، القرنة، البياضية، وإسنا، أرمنت، الطود، الزينية"، لتشمل التغطية الصحية الشاملة جميع أنحاء المحافظة.

وأضافت أن الفحص الطبي الشامل للمواطنين شمل فحوصات "الباطنة، الأسنان، صورة دم كاملة، وتحاليل معملية شاملة"، لمعرفة العلامات الحيوية لجميع المنتفعين، فضلًا عن التعرف على التاريخ العائلي للمريض من وجود أمراض مزمنة لدى العائلة من عدمه أو أي أمراض وراثية، لتسجيلها داخل الملف الطبي للمنتفعين بالمنظومة.

وقال الدكتور أحمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات ومساعد وزير الصحة والسكان، إنه تم تسجيل أكثر من ٨٠٠ ألف مواطن، وفتح ١٩٤ ألف و٨٨٤ ملف عائلي، حتى الآن بمحافظة الأقصر، بما يعادل ٦٠% من إجمالي عدد سكان المحافظة، التي يبلغ عدد سكانها مليون و ٣٢٨ ألف و٤٢٩ نسمة، وذلك فور تسجيلهم داخل المنظومة دون انتظار بدء إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة.

وأشار السبكي، إلى أن جميع المواطنين المسجلين سيتلقون الخدمة الطبية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، كمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، التي تهدف إلى التغطية الصحية لكل المواطنين "دون تمييز"، ووفق أحدث المعايير العالمية.

وأكد المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المنشآت الصحية المقرر دخولها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والبالغ عددها ٥٩ مركزا ووحدة صحية، بالإضافة إلى ٧ مستشفيات، يجري تجهيزهم على أعلى مستوى، لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة على الوجه الأكمل.

وكشف أحمد السبكي، أن المنظومة الصحية الجديدة على مقربة من الإطلاق الفعلي بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، مشيرًا إلى أن "التغطية الصحية الشاملة بجودة وكرامة لن تتوقف حتى تصل إلى كل مواطن مصري، ويتحقق حلم التغطية الشاملة لكل المصريين، وما هي إلا خطوات تفصلنا عن اكتمال الحلم".

يشار إلى أن محافظة الأقصر هي إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، المقرر بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بها قريبًا، والتي تضم محافظات الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، أسوان إلى جانب محافظة بورسعيد التي بدأ عمل المنظومة فيها، خلال يوليو من العام الماضي، وجاري العمل على قدم وساق لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات تباعًا، إلى أن يصل التأمين الصحي الشامل إلى كل شبر في مصر.