بنك ناصر: صرف معاشات من يتقاضون أقل من 1000 جنيه الأحد

قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، وجهت باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر اعتبارًا من يوم الأحد الأول من نوفمبر.

صرف المعاشات والمرتبات متاحا في 93 فرعا

وأضاف عشماوي، أن صرف المعاشات والمرتبات سيكون متاحًا من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعًا أو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى المنتشرة على مستوى المحافظات، مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب من أي ماكينة صراف آلى تخص البنوك الأخرى وفقًا لتعليمات البنك المركزي.

ولفت إلى أنه يتم تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، حيث تنقسم الشرائح كالتالي:

- الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، يومي الأحد والإثنين الموافقين 1 و2 نوفمبر.

- الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000جنيه يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4 نوفمبر.

- الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلي من 2000جنيه يومي الخميس والأحد الموافقين 5 و8 نوفمبر.

إتاحة خدمة صرف المعاشات والمرتبات من خلال 2000 منفذ من منافذ فوري

وأشار "عشماوي" إلى أنه تم أيضا إتاحة خدمة صرف المعاشات والمرتبات من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، وذلك حرصا علي سلامة العملاء من أصحاب المعاشات والمرتبات، بما يُسهم في تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم.

البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير علي المواطنين خاصة، وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات .

وأكد أنه حرصًا من البنك على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات ومواجهة متطلباتهم، وعدم تأخر الصرف لهم تم إصدار تعليمات إلى جميع مديري وموظفي الفروع بتغذية كافة ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، فضلا عن تعزيز عدد الصرافين على الشبابيك.

وناشد "عشماوي" العملاء بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي أو الفروع والالتزام بقواعد السلامة، واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.