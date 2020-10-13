التضامن: 60% من أصحاب المعاشات يحصلون عليها إلكترونيا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ هناك طفرة كبيرة شهدتها آلية صرف المعاشات، و60% من أصحاب المعاشات يصرفون معاشاتهم إلكترونيا سواء عن طريق خاصية ATM أو التليفون المحمول، وهي نسبة عالية لم تحدث من قبل، بعدما كانت لا تتخطي النسبة التي تصرف إلكترونيا 30%.

وأضافت القباج، لـ"الوطن"، أنّ هناك قنوات عدة لصرف المعاشات من خلال ATM والهاتف المحمول، وتوصيل المعاشات للمنازل ومن خلال مكاتب البريد، وكل شخص يختار الوسيلة التي تناسبه.

295 مليار جنيه نصيب أصحاب المعاشات من موازنة 2020-2021

ولفتت القباج، إلى أنّ إجمالي ما سيتم صرفه لأصحاب المعاشات خلال العام المالي الجديد 2020/2021، بلغ للمرة الأولى 295 مليار جنيه، وهي أكبر زيادة لمخصصات أصحاب المعاشات، موضحة أنّ الزيادة تشمل 235 مليار جنيه يتم صرفها لأصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم نحو 10 ملايين مستفيد، إضافة إلى 25 مليار جنيه تكلفة زيادة العلاوة الدورية وقيمتها 14% و35 مليار جنيه قيمة المتجمدات للعلاوات الخاصة والتي تصرف على أقساط ربع سنوية.

25 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات أكتوبر والدفعة الثانية من العلاوت الخمس

ومن جانبه، أوضح اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أنّ التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات إضافة إلى الدفعة الثانية للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه، منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر أكتوبر، و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس.

وشدد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه عمليات صرف المعاشات، مشيرا إلى أنّ هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك جرى إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم، لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد، مؤكدا متابعته اللحظية لغرفة العمليات، لمتابعة عملية صرف معاشات شهر أكتوبر، إضافة لصرف الدفعة الثانية من استحقاق العلاوات الخمس.