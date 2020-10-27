بدء صرف معاشات نوفمبر الأحد المقبل

تبدأ منافذ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الأحد المقبل الموافق 1 نوفمبر، استقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى، لصرف استحقاقاتهم التأمينية، دون التقيد بمواعيد لانتهاء يوم العمل والممتد حتى حصول جميع المتواجدين بمحيط المنفذ على استحقاقاتهم.

وأكدت الهيئة إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي "A.T.M"، مهما كانت قيمة استحقاقاتة التأمينية، من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي.

تذليل أي عقبات قد تواجه عمليات الصرف

من جانبه قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه سيتابع التقارير اللحظية لغرفة العمليات المركزية تحت رئاسته المباشرة لمتابعة عمليات الصرف على مستوى الجمهورية، مشددا على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه عمليات الصرف.

وأضاف أن هناك إقبالاً من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الأشهر الماضية، لذلك جرى إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

تحويل نظام التأمين الاجتماعي إلى هيئة رقمية

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة، مشيرا إلى أنه سيجري رفع كفاءة العاملين في الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.

ولفت "عوض" إلى أنه خلال مرحلة انتقالية سيجري فتح مكاتب تسمى "مكاتب أمامية" للتعامل مع الجمهور، تحصل منه على الطلبات وترفعها على النظام الجديد، ليتم فصل أداء الخدمة عن عمليات التشغيل التي ستتم على الخدمة، وسيكون هناك تواصل مع طالب الخدمة، بعد عملية التشغيل برسالة نصية تفيد إنهاء طلبه وتحدد وسيلة الحصول على مستحقاته.