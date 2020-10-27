السيسي والبرهان يتوافقان على أهمية المياه لمصر والسودان باعتبارها أمن قومي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير المصري بالخرطوم.

وشهد اللقاء، التباحث حول مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، كما تمّ استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء الموقف الحالي للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وتمّ التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

السيسي برحب بـ البرهان: يجمع شعبي وادي النيل روابط أزلية ووحدة مصير ومصلحة مشتركة

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ اليد الرئيس رحب بالفريق عبدالفتاح البرهان بالقاهرة، مشيراً إلى الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

السيسي يؤكّد لـ البرهان الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه

وأكّد الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كل الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين.

الرئيس يؤكد مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السياسية في السودان لصياغة مستقبل بلادهم

كما أشار الرئيس السيسي إلى متابعته الحثيثة لكل التطورات الراهنة على الساحة السودانية إقليمياً ودولياً، مؤكّداً مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السياسية في السودان الشقيق في صياغة مستقبل بلادهم، ومرحباً بكل الجهود التي من شأنها مساعدة السودان على مواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني، إضافة إلى تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.

البرهان يؤكد متانة الروابط التاريخية بين مصر والسودان ويشيد بالجهود المتبادلة

من جهته؛ أكّد الفريق البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيداً في هذا السياق بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، مؤكّداً حرص السودان مصر على مواصلة التنسيق مع مصر في كل الملفات محل الاهتمام المتبادل.

كما استعرض رئيس مجلس السيادة السوداني تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد، بما فيها التوقيع مؤخراً في جوبا على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، معرباً عن تقدير بلاده للدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة.