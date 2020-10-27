"الصحة": الفئات العمرية الأكثر تأثرا بكورونا من 46 إلى 65 سنة

تحذيرات متعددة تصدرها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد، باعتبارهم أكثر الفئات عرضه للإصابة بالمرض.

وكشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان لـ"الوطن، عن الفئات العمرية الأكثر تأثراً بفيروس كورونا وهى: الفئة العمرية من 46 إلى 65 سنة فأكثر.

وتابع أن أعلى نسبة للوفيات بين مرضى فيروس كورونا في الفئة العمرية 66 سنة فأكثر بنسبة تصل إلى 48.9% من إجمالي الوفيات، ويليها الفئة العمرية من 46 إلى 65 سنة، بحوالى41%، والفئة العمرية 15 إلى 45 سنة بنسبة 10.2%، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الوفيات للفئة العمرية أقل من 15 عاماً 0.4% فقط.

وأضاف المصدر أن نسبة إصابة الرجال بكورونا وصلت إلى 55% والسيدات 45%، مشيراً إلى أن الرجال أكثر عرضه للتجمعات والتعرض للمجتمع الخارجي المنتشر فيه العدوي.

نسب ارتفاع معدل الشفاء تراجعت إلى 92.7%

وأكمل أنه وفقا للإحصائيات فإن نسب ارتفاع معدل الشفاء تراجعت لتصبح 92.7% بعدما وصلت إلى 93.2%، متوقعا أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاع فى نسب الإصابات بما يقرب 10% تزامنا مع قرب دخول فصل الشتاء.

وكشف المصدر أن زيادة أعداد الإصابات يعود إلى تراخي المواطنين فى اتباع الإجراءات الاحترازية وأهمها ارتداء الكمامات، محذراً من عدم التهاون فى التعامل مع الفيروس، ويجب التهوية الجيدة خاصة في الشتاء والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98981 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.