"الصحة" تعدم 23 طن حلوى وأغذية فاسدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط وإعدام 23 طن أغذية متنوعة وحلوى، و655 لترًا من العصائر والمياه المعبأه والألبان، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على محال تصنيع وتخزين وعرض الحلوى بجميع المحافظات، تزامنًا مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن هذة الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكداً اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوعية المستهلك وتوفير غذاء آمن وصحي.

وأضاف "مجاهد"، أنه تم المرور على 2277 منشأة خاصة بأماكن تصنيع وبيع الحلوى للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، مشيرًا إلى أنه تم إعدام ١٨ طن حلوى وأغدية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط ٥ أطنان أغذية متنوعة للشك في صلاحيتها وتغير خواصها الطبيعية، كما تم سحب 6668 عينة من الحلوى للوقوف على مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه تم تحرير 2907 محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 472 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذة المنشآت، وذلك حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد "عيد" أن الوزارة ماضية في تشديد الرقابة المستمرة والدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.