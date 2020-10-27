"الصحة" تشدد على ارتداء الكمامة: يجب أن تكون غير مبللة أو ممزقة أو فضفاضة

بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد في عدة دول حول العالم، حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من عدم ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل لمنع احتمالية تفشي الوباء.

وأكدت الوزارة فى منشور توعوي لها على ضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل، مشددة على أهمية أن تكون الكمامة غير مبللة أو ممزقة أو فضفاضة، للحماية من خطر فيروس كورونا.

وحددت الوزارة أعراض البرد والتى تمثلت في "ينتقل البرد من شخص إلى أخر من خلال الرذاذ أو التواصل المباشر مع الشخص المريض، احتقان الأنف والتهاب الحلق وارتفاع فى درجة الحرارة والعطس المتكرر".

الصحة تنصح بأخذ التطعيمات الموسمية في موعدها

ووضعت وزارة الصحة مجموعة قواعد للوقاية من الأمراض الصدرية ومنها الابتعاد عن مصادر العدوى، واستخدام الكمامات الطبية، والتباعد الاجتماعى، وعدم العطس فى وجه الأخرين، واستخدام المناديل والتخلص الآمن منها، وأخذ التطعيمات الموسمية فى موعدها، واستشارة الطبيب فور الإصابة بمزيد من آلام الصدر، وأخذ قسط من الراحة النفسية والجسدية، وتجنب تناول الأطعمة الدسمة واستبدالها بوجبات صحية، والتطهير المستمر للأسطح بالكلور المخفف، وممارسة التمارين الرياضية، والإقلاع عن التدخين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98981 حالات حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس، هو 106707 حالات من ضمنهم 98981 حالة تم شفاؤها، و 6211 حالة وفاة.