لو التشطيب فيه مشكلة.. إجراءات الاعتراض على تسلم وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط

بين الحين والآخر تسلم مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وآخرها كان في مشروع سكن مصر بحدائق أكتوبر، والإسكان الاجتماعي في العريش.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي خطوات تسليم الوحدات، والإجراءات اللازمة في حال كانت هناك مشكلة في تشطيب الوحدة، وما يجب التأكد منه عند استلام الوحدة.

خطوات تسليم الوحدات

- بعد انتهاء التخصيص، يتواصل البنك الذي يقوم بتسليمك نسخة العقد الثلاثي، بالوحدة المطلوبة.

- توجه إلى مقر جهاز المدينة الموجود بها الوحدة، وقدم أصل عقد الوحدة الموقع من قبل البنك، وصورة العقد وصورة بطاقة الرقم القومي، للتعاقد على عداد المياه.

- ادفع قيمة عداد الكهرباء، بنفس المستندات السابقة، ويتم تحديد القيمة وفقًا لجهاز المدينة.

- اذهب إلى مكتب المهندس الاستشاري في مقر الجهاز، لتسليم المستندات، مثل: صورة العقد وايصال سداد رسوم المياه والكهرباء، لتحديد موعد لمعاينة الوحدة.

- بعد تحديد الموعد، وفقًا لمواعيد تسليم كل جهاز، يذهب معك مهندس استشاري لمعاينة الوحدة، والتأكد من أنها مطابقة للشروط، ثم يبدأ بالتوقيع على محضر الاستلام، والحصول على وحدتك.

ماذا لو كان تشطيب الشقة غير مناسب؟

- لا تتسلم الوحدة ولا توقع على محضر التسليم، وارجع إلى الجهاز أو المديرية لتصليح عيوب الترميم أو التشطيب.

- في حالة عدم الاستجابة من الجهاز أو المديرية، قدم شكوي رسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي، موثقة بصور للوحدة السكنية، وسيتم مخاطبة الجهاز أو المديرية أو تغيير الوحدة للعميل بنفس ميزة التخصيص (الدور- المساحة).

وأعلن صندوق الاسكان الاجتماعي فتح باب التسجيل لحجز الوحدات السكنية بالإعلان الـ14، بالإسكان الاجتماعي، الذى يتضمن 1000 وحدة سكنية، وسيبدأ التقديم يوم الأحد الموافق 1/ 11/ 2020 حتى يوم الأحد 8/ 11/ 2020، لذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم الاثنين 9/ 11 /2020 إلى يوم الاثنين 7/ 12/ 2020، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.