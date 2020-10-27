بـ11 شحنة جديدة.. مصر تعود إلى نادي مُصدري الغاز بعد توقف 3 أشهر

كشف مسؤول بارز بوزارة البترول والثروة المعدنية عن تعاقد الوزارة مع ثلاثة تجار عالميين يعملون كوسيط لتصدير الغاز المسال من خلالهم، وهو التعاقد الذي يعيد مصر إلى استئناف عملية تصدير الغاز المسال عبر محطة الإسالة في إدكو، بعد توقف دام نحو 3 أشهر نتيجة لأزمة كورونا وانخفاض أسعار الغاز.

وكشف المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن" عن أسماء الوسطاء العالميين الذين تم التعاقد معهم لتسلم الشحنات، وهم "ترافيجورا" و"جونفور" و"توتال" وهي شركات تعمل في مجال تجارة وتخزين ونقل النفط والغاز والمعادن.

وأضاف المصدر في تصريحاته أنه تم الاتفاق على شحن 11 شحنة من الغاز المسال عن طريق الثلاث شركات خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. وأشار إلي أنه تم الاتفاق علي بيع الغاز المسال مقابل 5 دولارات للمليون وحدة حرارية.

ولفت المصدر إلى أن مصنع إدكو لإسالة الغاز يقوم بالإنتاج لصالح شركتي "شل" و"توتال" فقط، وهو ما يعطي لهما الأولوية في عرض الشحنات المُعدة للتصدير، وفي حال الرفض يتم إتاحة الشحنات للتجار والموردين.

وأوضح أنه تم عرض الشحنات على الشركتين بالأسعار الجديدة التي تم تحديدها وكل شركة لديها الحق في القبول أو الرفض وقد وافقت شركة توتال على السعر الجديد وسيتم بدء تحميل شحناتها بدءا من الشهر المقبل.

وقالت مؤسسة "كبلر" العاملة في مجال تحليل البيانات إنه تم رصد وصول ناقلة الغاز المسال "كيب آن" إلى محطة إدكو لتسييل الغاز أمس، ومن المتوقع أن تنقل أول شحنة تصدير.

وتوقفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير الغاز المسال من خلال الناقلات منذ مارس الماضي بسبب انخفاض أسعار الغاز لضعف الطلب عليه بشكل بعد تفشي فيروس كورونا في العالم.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال حوار سابق لـ"الوطن" إن انخفاض أسعار الغاز عالميا يمثل عائقا كبيرا في التصدير بالنسبة لنا كمنتجين.

وأضاف أنه من الصعب أن يتم التصدير بسعر أقل من سعر التكلفة.

وعادت مصر إلى نادي مصدري الغاز منذ تحقيق الاكتفاء الذاتي عقب بدء الإنتاج من حقل ظهر العملاق في ديسمبر 2017، وإعلان الدولة اكتفائها الذاتي من الغاز عام 2018 .

وبحسب بيانات الشركة القابضة للغازات "إيجاس" فإن مصر تنتج غاز طبيعي بمتوسط معدلات الإنتاج المتاح حاليا من الغاز الطبيعي نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميا، بينما يصل الاستهلاك خلال مارس الماضي إلى نحو 3.53 مليون طن.