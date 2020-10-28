صور.. تشابه بوستر "خط دم" لنيللي كريم مع فيلم "A Tale of Two Sister"

بعد طرح بوستر فيلم "خط دم" لنيللي كريم وظافر العابدين، والذي من المقرر عرضه عبر منصة "شاهد" الإلكترونية، تشابه البوستر الدعائي إلي حد كبير مع بوستر الفيلم الأجنبي "A Tale of Two Sisters"

ويقف بطلا العمل خلف أبنائهم علي البوستر الرئيسي، وسوف يتم عرض الفيلم اعتبارًا من يوم 30 أكتوبر الجاري، وهو أول فيلم رعب عربي عن مصاصي الدماء.

وقال ظافر العابدين، في بيانٍ صادر عنه: "تحمست للمشاركة في خط دم لأن الدور جديد، فهو دور أول مصاص دماء Vampire عربي، وأنا سعيد به وبالتجربة".

وحول تعاونه الثاني مع نيللي كريم بعد مسلسل "تحت السيطرة"، قال "ظافر": "كان التواصل بيننا في الفيلم سهلاً، فكلانا يعرف كيفية عمل الآخر، لذا انعكس ذلك على الأداء وسيلمسه الجمهور".

ويجتمع كل من ظافر ونيللي كريم مجدداً في "خط دم"، بعد لقائهما معاً في بطولة مسلسل "تحت السيطرة"، ليلعبا هذه المرة دور الزوجين "نادر" و"لميا"، والدا صبيين توأمين، يتعرّض أحدهما لحادثٍ أليم، يتركه شبه ميتٍ في غيبوبة طويلة. فما الذي ستؤول إليه الأحداث بعد أن يقرّر الوالدان اتباع طريقة غامضة في محاولةٍ يائسة لإعادة ابنهما إلى الحياة؟ وكيف سيتصرّفان إزاء السلوك المريب الذي يبدأ بالظهور عليه بُعيد استيقاظه من الغيبوبة ضمن سلسلة من التصرفات المخيفة والنوايا الخفيّة؟.

ونشرت نيللي كريم، مؤخرًا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، البرومو التشويقي لفيلم "خط دم"، من إخراج رامي ياسين.

وكتبت نيللي كريم، تعليقًا على برومو الفيلم "في حدود مش لازم نتعداها، عشان كده أنا وظافر العابدين خط أحمر".

وتابعت: ترقبونا في عرض أول وحصري لفيلم "خط دم"، من إخراج رامي ياسين قبل السينما قريباً على منصة "شاهد".