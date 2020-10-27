عاجل.. الحبس سنتين لـ"هدير الهادي" وتغريمها 100 ألف جنيه

عاقبت المحكمة الاقتصادية، اليوم، المتهمة هدير الهادي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيقي "إنستجرام" و"تيك توك"، بالحبس لمدة سنتين، وتغريمها 100 ألف جنيه، لإدانتها بالتعدي على قيم المجتمع وممارسة الدعارة والتحريض على الفسق، وذلك في البلاغ المقدم ضدها من المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع".

وأفادت التحريات التي جرت حول المتهمة، بأنَّها أنشأت حسابًا على تطبيق "تيك توك"، محملًا عليه العديد من المقاطع ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.

وتابعت التحريات: "تمكّنا من رصد فيديو إباحي تصور من خلاله نفسها، وهي عارية تمامًا، ومنشور على مواقع إباحية عالمية، وبفحص محتوى هذه المقاطع والصور تبين أنَّها تحمل في طياتها خدشًا للحياء العام ودعوة للتحريض على الفسق وتتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع والأسرة. فضلًا عن نشرها مقاطع إباحية نظير حصولها على استفادة مالية، تتحدد بمدى اتساع أعداد المشاهدين لتلك المقاطع، والتي يتمّ إذاعتها دون تمييز، حيث أثارت تلك المقاطع استنكارًا بين أوساط المواطنين".

وأشارت التحريات إلى أنَّ المتهمة غير مستقرة بمحل إقامتها ودأبت على التنقل بين عدد من الشقق المفروشة، خشية ضبطها، لا سيما عقب بث عدد من المواطنين فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد سلوكها المُعوج، وتمكنت الشرطة من القبض عليها وأحالتها للنيابة العامة، ومنها للمحاكمة الجنائية.