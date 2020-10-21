أحراز قضية "هدير الهادي": فيديوهات إباحية ورسالة من الشيخ عبد الله

تصدر محكمة الجنح الاقتصادية، يوم 27 أكتوبر الجاري، حكمها على هدير الهادي، إحدى راقصات "تيك توك" و"إنستجرام"، والمحبوسة احتياطيًا، على ذمة محاكمتها بإتهامات الاعتداء على قيم المجتمع، والتحريض على الفسق والدعارة.

وعلمت المتهمة بنبأ وفاة والدها، في الجلسة المنعقدة الأسبوع الماضي، بعدما تقدم محاميها بشهادة وفاته للمحكمة، حيث انهارت المتهمة.

وحوت أوراق القضية الخاصة بالمتهمة، تقريرًا من إدارة المساعدات الفنية حول فحص هاتف المتهمة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبفحص تطبيق "واتس آب" لدى المتهمة، تبين وجود رسالة من أحد الأشخاص تدل على وجود علاقة عاطفية معها، كما تبين وجود رسالة من شخص يُدعى "الشيخ عبد الله" المقيم بإحدى الدول العربية، وتبين وجود إتفاق بينهما على أن يرسل لها أحد الأشخاص التابعين له لمنحها مبلغ 24 ألف جنيه لسداد مديونيتها.

فيما بيّن فحص الصور الموجودة على هاتف المتهمة، وجود مقطعي فيديو لإحدى الفتيات وهي فى أوضاع مخلة.

وبيّن فحص البريد الإلكتروني تلقيها رسائل من "يوتيوب" للأشخاص المشتركين بالقناة الخاصة بها، ولم يتبين ورود أي مبالغ مالية على البريد.

وبفحص حساب المتهمة على "فيس بوك" تبين أن لها 10 الآف متابع ولديها 4 الآف صديق، كما تبين وجود صور وفيديوهات لإحدى الفتيات وهي تقوم بالرقص والغناء على أنغام الموسيقى.

أما حساب المتهمة على تطبيق "تيك توك"، فتم فحصه وتبين أن لديها 748 ألف متابع وأكثر من مليون إعجاب، وتبين وجود فيديوهات لإحدى الفتيات وهي تغني وترقص على أنغام الموسيقى.

كما تبين أن لدى المتهمة أكثر من 200 ألف متابع على موقع "إنستجرام"، وتبين وجود صور وفيديوهات لإحدى الفتيات وهي ترقص على أنغام الموسيقى.

وبفحص حسابها على "يوتيوب"، تبين أن لديها 123 ألف مشترك، وأنها أنشأته بتاريخ 26 يونيو 2018، وحققت 481 ألف مشاهدة.