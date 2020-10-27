6 نقاط رئيسية في تعاون الحكومة والكنيسة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

يستهدف التعاون بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والكنيسة المصرية، إلى تحقيق أهداف مبادرة "مراكب النجاة"، إذ يعتبر دور الكنيسة مهما في توعية الشباب بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بمخاطر تلك الظاهرة من خلال عقد ندوات ولقاءات توعوية مع الشباب والأمهات.

ووقعت وزارة الهجرة بروتوكولا مع الكنيسة، يستهدف خلال تشكيل لجنة تنفيذية للتعاون في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية، وإعداد كوادر مدربة بشكل دائم في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

- عمل برامج تدريبية خاصة بتنمية المهارات الفردية والأعمال الحرفية وأعمال الريادة، تحرص أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية في جميع محافظات الجمهورية، على تنفيذها خاصة في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

- توفير المناهج التدريبية التي تقدمها وزارة الهجرة ضمن ما تقوم به أسقفية الخدمات من توعية، للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الآمنة.

- التعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، هدفها بالأساس الحفاظ على شبابنا وتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2020، من خلال التنمية المجتمعية للفئات الأكثر احتياجا والارتقاء بكرامتهم الإنسانية.

- تعمل الوزارة على توفير دعم واضح للشباب يعتمد على تغيير الأفكار من خلال متخصصين إلى جوار التوعية لرفع مستوى شبابنا الاقتصادي وتمكينهم من القيام بمشروعات مختلفة.

- تعمل مبادرة "مراكب النجاة" على إنقاذ شبابنا من "مراكب الموت"، والكنيسة حريصة على المشاركة في المبادرات التي تخدم الوطن بأسقفيتها الممتدة في كل أنحاء المحافطات.

- تشهد المرحلة الأولى توعية ٤ آلاف شاب وتدريب ٧٠٠ آخرين في المجال المهني كبداية.