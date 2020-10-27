8 قضايا على طاولة وزير التعليم العالي ونقيب الأسنان غدا.. منها أعداد الخريجي

قال الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، إنه سيلتقي بوزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار غدا، وأكد نقيب أطباء الأسنان، أنه من المقرر أن يناقش الإجتماع أعداد الخريجين، وقبول خريجي الجامعات الخاصة.

وأوضح أنه سيتم مناقشة 8 موضوعات خلال الاجتماع غداً، وهي: أعداد الخريجين بناء على الدراسة الإكتوارية التي أعدتها النقابة، علاوة على مناقشة إنشاء مدرسة أو معهد مساعدي طبيب الأسنان، ومعهد أو كلية dental Hygienist، ومصروفات الدراسات العليا، وأزمة النواب الزائرين، وحق أطباء الأسنان في تولي المناصب القيادية في المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي.

وكان نقيب أطباء الأسنان، أكد أن هناك مشكلة تواجه النقابة كل عام، تكمن في زيادة أعداد المقبولين والخريجين في كليات طب الأسنان مما يؤدي إلى أن تلك الأعداد لا تتناسب مع حاجة سوق العمل، وظهور مشاكل في التكليف بوزارة الصحة.

وقال هيكل في تصريحات خاصة لـ الوطن، إنه سيعمل على تخفيض أعداد الخريجين، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع وزيري التعليم العالي والصحة لبحث أعداد الخريجين وأزمة التكليف والإطلاع على خططهم للفترة المقبلة حتى يتم التنسيق مع النقابة.

وقال الدكتور أحمد مسعد، المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن الدكتور إيهاب هيكل، قد عرض البرنامج التدريبي، لمساعد طبيب الأسنان "Professional dental assistant" على نائب رئيس جامعه الإسكندرية لشئون التعليم المستمر الدكتورة رانيا الشرقاوي، مساعد نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية.

وأكد مسعد أنه سيتم الموافقة المبدئية علي أن يبدأ العمل على وضع المنهج التعليمي للمتدربين، مشيرا إلى أن هناك ندرة في مجال مساعد طبيب الأسنان، مؤكدا أنه سيتم توقيع بروتوكول بين الجامعة والنقابة للبدء في أول دورة تدريبية لتأهيل مساعد طبيب الأسنان.

وأشار إلى أنه تم طرح فكرة عمل كلية في برج العرب ضمن كليات التكنولوجيا التابعة لجامعة الإسكندرية وذلك لتخريج مساعد طبيب أسنان متخصص وسيتم تصعيد الفكرة بعد الدراسة.