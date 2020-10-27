"الوطن" في منزل الرضيع ضحية عناد والديه: الأم هجرت المنزل بسبب 50 جنيها

حادثة بشعة شهدتها قرية "كفر الفقهاء" التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حيث لقي طفل مصرعه جوعا، بعد أن صارع الموت ٩ أيام متتالية، إثر ترك والديه له وحيدا داخل شقتهم بمنزل العائلة المكون من ثلاثة طوابق، يقطن الأول شقيق الأب الأكبر وزوجته وطفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، أما الدور الثاني يسكنه شقيق آخر لا يقيم فيه بصفة مستديمة، فيما تقطن أرة الطفل المجني عليه الطابق الأخير.

* مشاجرة بسبب 50 جنيها تركت الام بسببها المنزل بحجة ملئ مياه نقية ولم تعود

أشقاء الأب رووا تفاصيل الواقعة، وكيف اكتشف الأب وفاة نجله الأصغر، وتفاصيل الحياة الزوجية المليئة بالمشاكل التي كانت تعيشها الأسرة المكونة من الأب "عاطف جودة " والأم "شيماء عنتر"، متزوجان منذ ما يقارب 4 سنوات، ولديهما طفلين، الأكبر "مروان" 3 سنوات، والطفل الضحية "أنس"، لم يكمل شهره الرابع، مؤكدين أن حياتهم الزوجية لم تكن مستقرة، ومرت بالعديد بالمشاكل، وأوضحوا أن الزوجة كانت دائمًا ما تترك منزل الزوجية بإستمرار، ولم تكن المرة الأخيرة هي الأولى، فقد سبق أن تركت الطفل مرتين وكادت الخلافات تقودهما إلى الطلاق، ولولا تدخل الأهل لانتهت العلاقة بينهما.

يقول "طه.ح"، عم الطفل، إن والد الطفل اصغر أشقائه الضذين قاموا بتزويجه من تلك الفتاة عن طريق أحد المعارف، ويقطن الشقة التي شهدت مصرع الطفل في أخر دور بالمنزل، موضحًا أن والد الطفل عامل في محمصات التسالي، ويخرج للعمل بأماكن بعيدة ويغيب لفترات طويلة.

وأضاف أنه علم من شقيقه عند اكتشاف الجريمة، أن مشاجرة نشبت بين الزوجين بسبب 50 جنيهًا، قبيل خروجه للعمل بمحمصة في القاهرة، فخرجت الزوجة مدعية ملئ وعاء من محطة التنقية، مصطحبة طفلها الأكبر "مروان"، فيما قام شقيقه بجمع ملابسه واحتياجاته للسفر، حيث كان يقضي في العمل ما يزيد عن عشرة أيام، وعندما تأخرت زوجته، خرج إلى عمله تاركا باب الشقة مفتوحا والطفل نائم، مضيفا أن أحدا من المقيمين بالمنزل لم يشعر بالطفل، أو يعلم بما حدث.

وأشار عم الطفل، أنها تركت الطفل والمنزل لزوجها عدة مرات، مشيرًا إلى أنه في المرة الأولى تشاجرت مع زوجها في الشارع وألقت له الطفل، وذهبت لمنزل أسرتها، وبعدها تدخلنا لعودتها مرة أخرى، أما في المرة الثانية فوجئ المقيمون بالمنزل، بنزول الشقيق الأكبر وأخبرهم أنه وشقيقه بمفردهما في المنزل، فصعدت زوجة أخي الأكبر وأخذت الطفل وقامت برعايته ليومين حتى عادت بعد الصلح بينهما، وفي كل مرة كنا نسعى للصلح من أجل الأطفال الصغار.

فيما قالت "أم أحمد"، زوجة الشقيق الأكبر، أنهم فوجئوا عند عودة الأب محملا بالفاكهة وإحتياجات المنزل ظنا منه أن زوجته وأطفاله متواجدون في شقتهم، لتخبره بأنه لا يوجد أحد ولم نراهم منذ أن سافروا، فصعد إلى الشقة لنفاجئ بصريخه ونحيبه، بسبب إكتشافه جثة طفله قد فارق الحياة ومتحللة، وأخذ يلطم على خديه من هول الفاجعة، مشيرة إلى أنها كانت دائما ما تشتكي من عيشتها مع زوجها، وأنها كانت لا ترضى بحال زوجها، وكانت دائما ما تريد الأموال، موضحة أنها قامت بنصيحتها عدة مرات بأن تحافظ على زواجها وعلى أولادها، والحفاظ على النعمة التي تملكها، مشيرة إلى أنها أخبرتها بأن تنظر لحالها بحكم تربيتها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن الطفلين من نعمة الله يجب أن تحافظ عليهما.

وأكد عدد من الجيران أن كل ما يعلموه عن أسرة الطفل، أن الزوج والزوجة كانا دائما على خلاف، وكانت المشاجرات بينهما لا تنتهي، وأن الزوجة كانت تترك منزل الزوجية وتترك الطفل لوالده دائما، وفوجئنا صباحًا بهذا الخبر الذي فجع جميع قلوب أهالي القرية.

وفي سياق متصل قررت نيابة مركز طوخ، حجز كلا من "ع. ح"، 28 عاما، عامل، و"أ. ش. ع. ن"، 24 عاما، ربة منزل، اللذين تسببا بمصرع ابنهما "أنس"، 4 أشهر، بعدما تركاه بمنزل الزوجية بقرية كفر الفقهاء، التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، لحين ورود تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وأدلت الأم باعترافات تفصيلية حول واقعة ترك ابنها الرضيع حتى مات جوعا، قائلة: "والده يسيء معاملتي ولا يقدر ما أقدمه من خدمات لطفلينا، فقررت أن أترك له الطفل الرضيع ليتولي مسؤوليته ويشعر بأهميتي حتى أؤدبه".

وأضافت الأم: "لم أتوقع أنه سيتركه وحيدا دون سؤال، أو تركه لأحد لرعايته، ويخرج للعمل دون أن يخبرني أو يدبر وسيلة لإعاشة الطفل، حتى فوجئت بإخباره لي أنه مات، واتهامه لي بأني وراء الحادث".

وعللت الأم عدم اطمئنانها على ابنها طوال فترة غيابها تلك الفترة، ظنا منها بتواجد والده برفقته ورعايته.

وكانت قرية "كفر الفقهاء" التابعة لمركز طوخ بالقليوبية، شهدت جريمة بشعة؛ إذ تجرد خلالها أم وأب من مشاعرهما، وتركا طفلهما الذي لم يتعد عمره الـ4 أشهر، بمفرده حتى مات جوعا، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقي اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ، بورود بلاغا من قرية "كفر الفقهاء" التابعة لمركز طوخ بالقليوبية"ع. ح" عامل باكتشافه وفاة نجله الطفل "أنس. ع. ع"، 4 شهور، داخل شقة سكنه، وعدم تواجد زوجته والدة الطفل "ا. ش. ع. ن"، 24 عاما، ربة منزل.

وأشار الأب، إلى وجود خلافات مستمرة مع زوجته وقيامه بالمبيت في محل عمله لعدة أيام متواصلة، على إثر تلك الخلافات، ولدى عودته لمسكنه اكتشف وفاة نجله واتهم الزوجة بالإهمال، وترك نجلهما دون رعاية، والتسبب في وفاته.

وانتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغ، وأنه بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، حدث خلاف بينه وزوجته، خرجت على إثرها من المنزل، وبرفقتها ابنها الطفل الأكبر "مروان"، بحجة إحضار بعض المشتريات، وتوجهت إلى منزل أهليتها بذات الناحية دون علمه.