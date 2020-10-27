صارع الجوع 9 أيام حتى الموت.. "الوطن" في منزل الرضيع أنس ضحية عناد والديه (فيديو)

مشهد مأساوي يحمل كل معاني القسوة وانعدام الضمير والإنسانية، سرير تفوح منه رائحة الموت، رضيع لم يتجاوز عمره بضعة أشهر ظل يصارع الجوع 9 أيام حتى لقى ربه يشكو قسوة قلب والديه اللذين قتلاه بالإهمال، تلك الجريمة البشعة التي شهدتها قرية "كفر الفقهاء" التابعة لمركز طوخ في محافظة القليوبية.

ومن داخل المنزل الذي شهد وفاة الطفل "أنس" ضحية والديه، رصدنا السرير الذي قضى به أيامه الأخيرة يتعذب من شدة الجوع حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، حيث تركته أمه في الشقة 9 أيام بمفرده حتى مات جوعا، ليعود الأب من عمله ظنا منه أن زوجته وطفليه في انتظاره، وفي يديه الفواكه وبعض الاحتياجات للأسرة ليفاجأ برائحة كريهة تخرج من غرفة النوم فيلقي بالفواكه على الأرض ويسرع بالإبلاغ بالكارثة التي حلت به.

الأهل والجيران، أكدوا أن والد الطفل عاد من عمله في إحدى مقالي اللب بمحافظة القاهرة ليفاجأ بهذا المشهد البشع ويبلغ الشرطة، والتي وصلت إلى المنزل ورصدت وقائع ما حدث.

كما أكدوا أن الأب والأم بينهما خلافات كبيرة، منذ فترة تركا الطفل في غرفة النوم، وخرج الأب لعمله في القاهرة، وخرجت الأم قبله بدقائق بحجة ملء مياه نظيفة من أحد فلاتر المياه بالقرية، وأخذت معها جركن والطفل الآخر" مروان" وكان الوالد على عجلة من أمره للذهاب إلى عمله فخرج وترك باب الشقة مفتوحا، على أمل أن تعود الزوجة، إلا أنها توجهت إلى منزل أسرتها، ولم تبال بطفلها "أنس".

ووجه الجيران الاتهامات للزوجة بأنها كانت السبب في كل مشكلاتها مع الزوج، وأنها تركت الطفل بمفرده في شقة الزوجية بالطابق الثالث، مع الأخذ في الحسبان أن العقار يسكن به عم الطفل في الطابق الأرضي.

ويذكر الجيران أن الأم سبق وأن تركت طفلها قبل ذلك في الشارع وذهبت لأهلها، إضافة إلى واقعة أخرى عندما تركت طفليها من قبل في الشقة بمفردهما، إلا أن الطفل الأكبر أخبر الجيران أنهما بمفردهما، وأنقذوهما.

وأكدوا أن والدي الطفل تزوجا منذ 4 سنوات تقريبا، وأن الطفل "أنس" مولود في 21 يوليو 2020، مؤكدين أن الخلافات كانت دائما الأم هي مصدرها بسبب طلبها الدائم للنقود، وكانت تتهم زوجها أنه يقسو عليها رغم أنه "طيب القلب"، وكان يحاول أن يعيش، وكان كبار القرية يتدخلون لحل المشاكل بينهما.

وفي سياق متصل قررت نيابة مركز طوخ، حجز كلا من "ع. ح"، 28 عاما، عامل، و"أ. ش. ع. ن"، 24 عاما، ربة منزل، واللذين تسببا بمصرع ابنهما "أنس"، 4 أشهر، بعدما تركاه بمنزل الزوجية بقرية كفر الفقهاء، التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، لحين ورود تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وأدلت الأم باعترافات تفصيلية حول واقعة ترك ابنها الرضيع حتى مات جوعا، قائلة: "والده يسيء معاملتي ولا يقدر ما أقدمه من خدمات لطفلينا، فقررت أن أترك له الطفل الرضيع ليتولي مسؤوليته ويشعر بأهميتي وحتى أؤدبه".

وأضافت الأم: "لم أتوقع أنه سيتركه وحيدا دون سؤال، أو تركه لأحد لرعايته، ويخرج للعمل دون أن يخبرني أو يدبر وسيلة لإعاشة الطفل، حتى فوجئت بإخباره لي أنه مات، واتهامه لي بأني وراء الحادث".

وعللت الأم عدم اطمئنانها على ابنها طوال فترة غيابها تلك الفترة، ظنا منها بتواجد والده برفقته ورعايته.

وكانت قرية "كفر الفقهاء" التابعة لمركز طوخ بالقليوبية، شهدت جريمة بشعة؛ إذ تجرد خلالها أم وأب من مشاعرهما، وتركا طفلهما الذي لم يتعد عمره الـ4 أشهر، بمفرده حتى مات جوعا، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقي اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ، بورود بلاغا من قرية "كفر الفقهاء" التابعة لمركز طوخ بالقليوبية"ع. ح" عامل باكتشافه وفاة نجله الطفل "أنس. ع. ع"، 4 شهور، داخل شقة سكنه، وعدم تواجد زوجته والدة الطفل "ا. ش. ع. ن"، 24 عاما، ربة منزل.

وأشار الأب، إلى وجود خلافات مستمرة مع زوجته وقيامه بالمبيت في محل عمله لعدة أيام متواصلة، على إثر تلك الخلافات، ولدى عودته لمسكنه اكتشف وفاة نجله واتهم الزوجة بالإهمال، وترك نجلهما دون رعاية، والتسبب في وفاته.

وانتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغ، وأنه بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، حدث خلاف بينه وزوجته، خرجت على إثرها من المنزل، وبرفقتها ابنها الطفل الأكبر "مروان"، بحجة إحضار بعض المشتريات، وتوجهت إلى منزل أهليتها بذات الناحية دون علمه.