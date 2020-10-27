الذهب يرتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 842.33 جنيه

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في أسواق المال والبورصات العالمية خلال نهاية التعاملات اليومية، بواقع جنيهين، مقارنة بآخر سعر له في منتصف التعاملات.

وسجل عيار 24 نحو 962.64 جنيه للجرام، بدلًا من 960.39 جنيه، وارتفع عيار 21 إلى 842.33 جنيه للجرام بدلًا من 840.36 جنيه، وسجل عيار 18 مبلغ 721.99 جنيه للجرام بدلًا من 720.30 جنيه.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في أسواق المال البورصات العالمية 6739 جنيهًا.

وقال وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، إن سوق الذهب في مصر، شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعات وانخفاضات متوالية، في نفس اليوم، لأن هناك حساسية كبيرة في التعاملات بالبورصات العالمية بالإضافة لتأثير جائحة كورونا، والتصريحات المختلفة الخاصة بالانتخابات الأمريكية، متوقعا أن يستمر ارتفاع الذهب لمدة سنة ونصف.

وأضاف "أمين" أن الأسعار تتأثر أيضًا بشأن إعلان حزم التحفيز التي أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، عن ضخها في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن تصريحًا واحدًا يكفي بأن يخفض أسعار الذهب، أو يرفع الأسعار.