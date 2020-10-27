لأول مرة.. إزاي تعمل توكيل وانت في البيت خلال 5 دقائق

يعاني الكثير من المواطنين من زحام الشهر العقاري بسبب الإقبال الكبير عليه خاصة فيما يظل عمل التوكيلات، ما دفع وزارة العدل لإطلاق تطبيق "أرغب في عمل توكيل" لإنهاء التوكيل الرسمي خلال خمس دقائق من المنزل.

8 خطوات لتسجيل شقتك في الشهر العقاري

تنشر "الوطن" كيفية عمل توكيل من المنزل في 5 دقائق فقط وهو متاح على الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد.

- تستطيع من خلال التطبيق تحديد أقرب مكتب توثيق ثم حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوعية المحرر.

- يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع "GPS" ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.

- الخطوة الأولى حجز موعد بأحد الفروع المتاحة لإتمام معاملتك في يوم تالي، والذي يسمح بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات.

خطوات تسجيل الشقة بالشهر العقاري

- الخطوة الثانية هي تحديد التاريخ الذي يريد المواطن فيه إنهاء المعاملة من الشهر العقاري حيث يوجد 3 فترات من 9 صباحًا حتى 4 صباحًا.

- التطبيق يسمح للمواطن بكتابة التوكيل وإنهائه على التوقيعات والأختام فقط.

- تستطيع عبر التطبيق عمل حساب خاص لإنهاء جميع المعاملات والتوكيلات المتاحة في أي وقت واي مكان.

تسجيل شقتك في الشهر العقاري يحميك من التعرض للنصب أو الاعتداء من قبل الآخرين، ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، خطوات وإجراءات توثيق العقود بمصلحة الشهر العقاري وقيمة الرسوم المتعلقة، تستعرض "الوطن" في نقاط سريعة لتسجيل شقتك في الشهر العقاري.

مع العلم أنّه يتم تحرير العقود على الورق الأزرق وتأتي بعد مرحلة قبول طلب الإشهار.

أما في حالة وجود نزاع بين الطرفين تسجل الوحدة وفقًا للحكم الصادر في الدعوة محل النزاع، على أن تكون الأسبقية للطرف الذي يشهر صحيفة الدعوى القضائية قبل صدور الحكم أو مرور 5 سنوات على صدوره.