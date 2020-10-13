لضمان الملكية.. 5 أسباب تدفعك لتسجيل شقتك في الشهر العقاري

الحصول على مسكن ملائم إحدى أهم أساسيات الحياة للمواطن أياً كانت طبقته الاجتماعية، وينظم القانون خطوات تملك الوحدات وتسجيلها، ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صورا تسلط الضوء على أهمية توثيق العقود بمصلحة الشهر العقاري وأوجه الاستفادة من ذلك.

ووضعت وزارة العدل بعض الأسباب التي تدفع المواطنين لتسجيل وحداتهم السكنية "شقتك" في الشهر العقاري، إضافة للمميزات التي تهدر في حالة إهمال التسجيل والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل الذي يدفع مبالغ طائلة لشراء وحدة سكنية، وترصدها "الوطن" في التقرير التالي، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

لماذا يجب تسجيل العقارات بالشهر العقاري؟

ووفقًا لبيان مجلس الوزراء، فإنّ تسجيل العقارات في الشهر العقاري، يضمن عدة امتيازات للمواطنين، كما يلي:

ضمان ملكية الشخص للوحدة السكنية، وحمايتها من الاعتداء.

يمكن استخدام أوراق التسجيل في الشهر العقاري في الحصول على اقتراض بضمان الوحدة لزيادة رأي المال.

يتم استخدام حصيلة الرسوم التي يدفعها المواطن في تمويل المشروعات التنموية القومية.

تقليل عدد المنازعات القضائية.

رفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من قبل الخبراء العقاريين.

ماذا سيحدث إذا لم تسجل العقار في الشهر العقاري؟

85% من العقارات والوحدات السكنية غير المسجلة في الشهر العقاري، تتعرض للاعتداء من قبل البلطجية، ويسهل عملية بيعها أكثر من مرة.

زيادة عدد المنازعات القضائية بين المواطنين.

عدم تسجيل الوحدات يؤثر سلبًا على الاستثمارات الأجنبية نتيجة تراجع مصر بمؤشر تسجيل الملكية الصادر عن البنك الدولي – وهو مؤشر يقيس الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمين لنقل الملكية ونوعية نظام إدارة الأرض" لعدم وجود قاعدة ملكية عقارية واضحة وشفافة.

إهدار مليارات الجنيهات على ميزانية الدولة، ما يؤثر سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين كالصحة والتعليم.