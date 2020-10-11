في 24 ساعة.. إجراءات توثيق عقد إيجار الشقق في الشهر العقاري

يضطر الكثير من المواطنين إلى تأجير عقار سكني جديد، نظرا لعدم امتلاكهم لمنزل خاص بهم، ما يجعلهم كثيري التنقل من منزل تلو الآخر عقب انتهاء مدة العقد الخاص به، ولكن هناك خطوة قانونية يجب اتخاذها، حتى يستطيع المستأجر استخدام عقد إيجار الشقة في التعاملات الحكومية.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوثيق عقد الإيجار بمصلحة الشهر العقاري أو أحد مكاتبه، وفق الموقع الرسمي لمصلحة الشهر العقاري، كالتالي:

المستندات المطلوبة لتوثيق عقد إيجار شقة

1- تقديم أصل بطاقة الرقم القومى سارية للطرفين.

2- من الضروري حضور الطرفين إلى مكتب الشهر العقاري خلال التوثيق.

3- إحضار الأصل من عقد الإيجار.

يتم تنفيذ الطلب وتوثيق عقد الإيجار بالشهر العقاري خلال 24 ساعة من تقديم المستندات والطلب، كما يصل سعر خدمة توثيق عقد إيجار الشقة إلى 24 جنيها، بالإضافة إلى رسم نسبي يعتمد على القيمة والمدة بواقع نصف في المائة بحد أدنى عشرة جنيهات.

وتقدم مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها العديد من الخدمات الأخرى والتي تتمثل في الآتي:

- مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشيرعلى مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر العقاري.

- إثبات المحررات فى دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها.

- تصوير المحررات التى يطلب شهرها.

- حفظ أصول المحررات التى تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها.

- إعطاء الشهادات العقارية.

- إعداد فهارس المحررات التى تُشهر.

- التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسى "الإدارة العامة للمحفوظات".

- إعطاء صور من المحررات التى تم شهرها ومرفقاتها.

- الترخيص بالاطلاع كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية.