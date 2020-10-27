استقرار أسعار الدولار في نهاية التعاملات.. و15.76 جنيه الأعلى للبيع

استقر سعر صرف الدولار في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مقابل الجنيه المصري، في البنوك وشركات الصرافة، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.75 جنيه والشراء 15.65 جنيه.

وسجّل الدولار أعلى سعر للبيع بـ15.76 جنيه و15.66 جنيه للشراء في بنوك: قناة السويس، عودة، المشرق، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني، مصر إيران للتنمية، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، كريدي أجريكول، مقابل 15.65 جنيه للشراء في قائمة نفس البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية.

وتمثلت البنوك التي تبيع الدولار بأقل سعر في: مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي المصري، البركة، المصرف المتحد، ليباع بـ15.75 جنيه، مقابل 15.65 جنيه للشراء.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية "الأوروبية" مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.20 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك، هي: قناة السويس، بلوم، وعودة، والمشرق، وقطر الوطني، وHsbc.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي بنحو قرشين ليسجل 4.28 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنوك، هي: عودة، والمشرق، بلوم، المشرق، وHsbc، والأهلي المصري.

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، ليسجل اليورو انخفاضا بقيمة 3 قروش مقابل الجنيه، وسجل سعر بيع اليورو بـ18.64 جنيه، في بنك "الأهلي المصري"، وسجل الإسترليني 20.54 جنيه للبيع في بنك "الأهلي المصري".