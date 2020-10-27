محافظ أسوان يفتتح فعاليات مؤتمر المجلس الإقليمي للسكان

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات مؤتمر المجلس الإقليمي للسكان، اليوم، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ والدكتورة فاطمة الزهراء، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية، واللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، ومتدربى البرنامج الرئاسى.

وفى كلمته، شدد المحافظ على مسئولى الصحة بتوفير الأطباء لكافة الوحدات الصحية على مستوى المحافظة وتنظيم القوافل الطبية المجانية بمختلف التخصصات لتحقيق الرعاية المتكاملة للأهالي فى المناطق النائية.

وطالب الشباب المتطوع بوحدة السكان، بدعم أفكارهم من خلال الإستعانة بالدراسات العلمية والأكاديمية المتخصصة لتنفيذ العروض المسرحية المتعلقة بالتوعية المجتمعية بشكل نموذجى ومتكامل لتحقيق الأهداف المرجوه، لتكون أسوان بذلك قاطرة للنماذج المشرفة فى كافة المجالات، فضلا عن تكاتف كافة الجهات المعنية لتكثيف ندوات التوعية بمختلف القرى والنجوع لتعريف المواطنين بالسلوكيات والمخاطر السلبية وما يترتب عليها من أثار صحية ونفسية.

وكلف "عطية" رؤساء المراكز والمدن بتقديم كافة التسهيلات والإمكانات والتعاون بشكل فعال لإتاحة الفرصة لوحدة السكان للقيام بدورها المجتمعى على الوجه الأكمل بإعتبارها جزء لا يتجزأ من القضية السكانية التى ترتبط مباشرة بثمار التنمية، تزامنًا مع الجهود التى تبذلها أجهزة الدولة فى مختلف القطاعات التنموية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبها، أشادت الدكتورة فاطمة الزهراء، بالجهود المبذولة من وحدة السكان بأسوان تحت إشراف المحافظ، مشددة على النهوض بمحاور الخطة الإستراتيجية المتمثلة فى الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة الشباب وخفض البطالة وتمكين المرأة وإدارة البرنامج السكانى ، بجانب العمل على إنشاء قواعد بيانات سكانية وتفعيل المنظومة المعلوماتية الإلكتروني ، بالإضافة إلى الدفع بالشباب وتأهيلهم للمشاركة فى صناعة وإتخاذ القرار.

وشهدت فعاليات المؤتمر عرض إنجازات التسريع بالإستجابة المحلية للقضية السكانية، بجانب عرض جهود المجلس الإقليمى للسكان وأنشطة وحدة السكان بالمحافظة، من خلال قصص نجاح الشباب المتطوع بوحدة السكان بأسوان .