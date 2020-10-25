بعد مساعداتها بالانتخابات.. سيدة لـ"محافظ أسوان": ربنا يطرح فيك البركة

"ربنا يطرح فيك البركة وينجيك ويعينك"، دعوات تلقاها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من سيدة مسنة، أثناء تفقده اللجان الانتخابية في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب، قبل أن يساعدها في الإدلاء بصوتها في العملية الانتخابية.

ووجه اللواء أشرف عطية الشكر للعاملين الفرق المتمركزة لمبادرة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة المنتشرة بلجان الانتخابات بكل المدن والقرى لاستثمار توافد الناخبين على هذه اللجان من أجل الكشف والفحص الطبى الشامل عليهم حيث حققت المبادرة منذ انطلاقها فى أول أكتوبر 42% من المستهدف بإجمالى 331 ألف نسمة ومن المقرر استمرارها حتى نهاية ديسمبر القادم.

كما حرص أشرف عطية على تفقد إحدى سيارات الإسعاف المتمركزة أمام اللجان الانتخابية ضمن خطة التأمين التى تم تنفيذها، حيث اطمئن المحافظ على جاهزيتها وتوافر كافة المستلزمات الطبية والعلاجية المطلوبة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

وفى سياق متصل، أكد محافظ أسوان أنه لم يتم رصد أي مخالفات أو تجاوزات في العملية الانتخابية والتى تسير بحيادية كاملة لاختيار المرشحين، وهو الذى يتطلب من كل ناخب وناخبة الاختيار الأفضل للنائب القادم والقادرعلى إقتحام مشاكلهم وتلبية مطالبهم واحتياجتهم الأساسية وفى نفس الوقت العمل على مساندة جهود المحافظة فى تحقيق التنمية والنماء بجميع أرجاء أسوان.

وناشد المحافظ الناخبين باستغلال الحق الدستورى لهم بالمشاركة الإيجابية والنزول للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم خلال الخمس سنوات القادمة.

وأثناء جولته الميدانية استمع المحافظ لشكاوى ومطالب بعض المواطنين حيث وجه المسئولين على الفور بالتدخل السريع لوضع حلول عاجلة لأي مشكلة.