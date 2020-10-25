إصابة 3 فى تصادم سيارة و"موتوسيكل" بصحراوي أسوان

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين دراجة نارية "موتوسيكل" وسيارة على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن أسوان، منذ قليل، إخطاراً بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان - القاهرة"، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة ودراجة نارية، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى إدفو المركزي، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

من جانب آخر، قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 7145 مواطنا وناخبا داخل اللجان وخارجها، وذلك على يوم أمس، من انتخابات مجلس النواب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتدال الكلوي، وجار استكمال باقي الناخبين والمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن المبادرة التي تستهدف الكشف على الأمراض المزمنة للمواطنين فوق 40 سنة، بدأت خلال شهر أكتوبر، ومستمرة حتى نهاية ديسمبر المقبل، ومستهدف نحو 331 ألف مواطن ومواطنة بمحافظة أسوان، وتم الانتهاء حتى اليوم، من 42% من المستهدفين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبدالعزيز، مدير الرعاية الأساسية ومسئول المبادرات الرئاسية بمحافظة أسوان، أن الفرق الصحية منتشرة فى لجان الانتخابات بالمحافظة، في واجهة مشرفة تعكس اهتمام الدولة ووزارة الصحة، بصحة المواطنين، واستغلال الحدث الديمقراطى وهو انتخابات مجلس النواب فى استهداف الناخبين الذين يبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق ذلك، لتوقيع الكشف الطبى عليهم وقياس الضغط والسكر وقياس الطول والوزن لهم والكشف عن الأمراض المزمنة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، علق على نسب الإقبال على انتخابات مجلس النواب فى يومها الثانى قائلاً النسبة جيدة وراضيين عنها، و أنه يراهن على وعى المواطن الأسوانى وثقافته وبالتالى يتوقع زيادة الإقبال خلال الفترة المسائية وقبل إغلاق لجان الاقتراع التى تنتهي فلاى التاسعة من مساء اليوم.

وقال محافظ أسوان، خلال تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية للجان الشابات المسلمات بالدائرة الأولى بمدينة أسوان، اليوم، إن المحافظة تقف على مسافة واحدة بين كافة المرشحين، لافتا إلى أن المواطن الأسوانى عليه أن يختار المرشح الذى سيخدمه، وبالتالى سيساعد الأجهزة التنفيذية فى تحقيق متطلبات الشارع الأسوانى وتخفيف العبء على التنفيذيين، مما يساعد المحافظة والحكومة فى ذلك بأن يكون النواب على قدر المسئولية.