محافظ أسوان: نسبة التصويت في اليوم الثاني من انتخابات النواب مرضية

علق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على نسب الإقبال على انتخابات مجلس النواب فى يومها الثاني قائلا: النسبة جيدة وراضيين عنها، وإنه يراهن على وعي المواطن الأسواني وثقافته، وبالتالي يتوقع زيادة الإقبال خلال الفترة المسائية، وقبل إغلاق لجان الاقتراع التى تنتهي في التاسعة من مساء اليوم.

وقال محافظ أسوان، خلال تصريحات الصحفية على هامش جولته التفقدية للجان الشابات المسلمات بالدائرة الأولى بمدينة أسوان، اليوم، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة بين كل المرشحين، لافتا إلى أن المواطن الأسواني، عليه أن يختار المرشح الذى سيخدمه، وبالتالي سيساعد الأجهزة التنفيذية فى تحقيق متطلبات الشارع الأسواني، وتخفيف العبء على التنفيذيين، ما يساعد المحافظة والحكومة في ذلك، بأن يكون النواب على قدر المسئولية.

وتابع عطية، أنه تابع وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الفيروس لا زال موجودا، موضحا أنه لم يرصد أي شكاوى تشوب العملية الانتخابية حتى الآن، مشيدا بالتنظيم والتأمين الجيد من جانب الشرطة، والقائمين على اللجان الانتخابية.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات القادمة لمجلس النواب عن الدائرة الأولى والتي تشمل مدينة أبوسمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو، ويتنافس فيها 34 مرشحا على مقعدين فردي، وذلك بعد تنازل أنور عبدالمحسن حسن حمد الشهير بـ"أنور العمدة حمد" رمز طائرة الهليكوبتر.

كما يتنافس 13 مرشحاً فى الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو على مقعد فردي، وذلك بعد تنازل مارك منير كامل رمز التمساح، ويتنافس 13 مرشحا في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، ويتنافس 24 مرشحا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي بعد تنازل 4 مرشحين، وهم إبراهيم يونس موسى رمز المدفع، وابتسام محمد الصالح رمز التمساح، عبدالحميد حامد حسن رمز دراجة نارية، وحسن جابر أمين حسن رمز الجرس، ليبلغ إجمالي المرشحين 84 مرشحا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.

ويبلغ إجمالى من يحق لهم التصويت بمحافظة أسوان، نحو مليون و39 ألفاً و51 ناخب وناخبة، موزعين على 373 لجنة فرعية، و4 لجان عامة.