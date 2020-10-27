إزاي تغير عداد الكهرباء من تجاري إلى سكني في 7 أيام.. اعرف التفاصيل

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء الإجراءات التي يجب أن يتبعها المشترك لتغيير عداد الكهرباء إلى آخر ذات جهد أقل "منخفض" لاستهلاك الكهرباء "من تجاري إلى سكني".

المستندات المطلوبة

- طلب مقدم من المنتفع بتركيب عداد آخر ذات جهد منخفض لاستهلاك الكهرباء.

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

- بيان بالقدرة الاستهلاكية المطلوبة.

- بيانات الحساب.

إجراءات الاستبدال

- يتقدم العميل بطلب خفض جهد الكهرباء.

- يعاين فني الشركة الأحمال والتوصيلات على الطبيعة.

- تصفية مديونية العداد القديم.

- سداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة.

- يتم استبدال العداد بآخر ذات جهد منخفض خلال 7 أيام من تقديم المستندات المطلوبة.

مميزات العداد الذكى

- يحتوى على مكانين مخصصين لتركيب شريحتين خط محمول.

- يتيح للمشترك أو من ينوب عنه إمكانية شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة ومن خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك واستلاف رصيد

- يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي حتى نفاذه "حسب الاستهلاك".

- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.

- يتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى.

- يتيح للمستهلك امكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر و يقوم العداد الذكي بانذاره حال قرب نفاذ الرصيد.

- يستطيع المستهلك الحصول علي عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل:

ـ الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت.

ـ استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة.

ـ أقصي حمل بالامبير والكيلو وات.

ـ استهلاك الشهر السابق و 12 شهر سابق.

ـ الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، والتاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت.

ـ إظهار أخر حالة عبث و تلاعب بالوقت والتاريخ.

ـ رسائل نصية من شركة الكهرباء علي الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد.

- تحقيق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء والقضاء على خسائر تحصيل فواتير الكهرباء.

- تلافي مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين.

ـ يمكن للمستهلك التحكم في الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.