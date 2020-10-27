إزاي تغير عداد الكهرباء من تجاري إلى سكني في 7 أيام.. اعرف التفاصيل
كتب:
سلامة عامر
07:57 ص | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
فني الكهرباء يقوم بتركيب العداد "ارشيف"
أعلنت الشركة القابضة للكهرباء الإجراءات التي يجب أن يتبعها المشترك لتغيير عداد الكهرباء إلى آخر ذات جهد أقل "منخفض" لاستهلاك الكهرباء "من تجاري إلى سكني".
المستندات المطلوبة
- طلب مقدم من المنتفع بتركيب عداد آخر ذات جهد منخفض لاستهلاك الكهرباء.
- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.
- بيان بالقدرة الاستهلاكية المطلوبة.
- بيانات الحساب.
إجراءات الاستبدال
- يتقدم العميل بطلب خفض جهد الكهرباء.
- يعاين فني الشركة الأحمال والتوصيلات على الطبيعة.
- تصفية مديونية العداد القديم.
- سداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة.
- يتم استبدال العداد بآخر ذات جهد منخفض خلال 7 أيام من تقديم المستندات المطلوبة.
مميزات العداد الذكى
- يحتوى على مكانين مخصصين لتركيب شريحتين خط محمول.
- يتيح للمشترك أو من ينوب عنه إمكانية شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة ومن خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك واستلاف رصيد
- يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي حتى نفاذه "حسب الاستهلاك".
- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.
- يتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى.
- يتيح للمستهلك امكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر و يقوم العداد الذكي بانذاره حال قرب نفاذ الرصيد.
- يستطيع المستهلك الحصول علي عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل:
ـ الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت.
ـ استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة.
ـ أقصي حمل بالامبير والكيلو وات.
ـ استهلاك الشهر السابق و 12 شهر سابق.
ـ الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، والتاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت.
ـ إظهار أخر حالة عبث و تلاعب بالوقت والتاريخ.
ـ رسائل نصية من شركة الكهرباء علي الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد.
- تحقيق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء والقضاء على خسائر تحصيل فواتير الكهرباء.
- تلافي مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين.
ـ يمكن للمستهلك التحكم في الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.