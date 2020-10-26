بأسماء المناطق.. قطع الكهرباء 4 ساعات في المنصورة بالدقهلية السبت

أعلنت محافظة الدقهلية، فصل التيار الكهربائي، السبت المقبل، بمحطة محولات غرب المنصورة؛ لأعمال الصيانة بها، ما يتسبب في تأثر عددا من الأماكن بنطاق حي غرب ومدينة المنصورة لمدة 4 ساعات.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه ورد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، ما يفيد بأنه سيفصل التيار الكهربائي عن محطة محولات غرب المنصورة؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية بها، يوم السبت المقبل، من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا، من اليوم ذاته.

وكلف محافظ الدقهلية، محمد عبد الباقي، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة؛ للتنسيق مع رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لسرعة إنهاء فرق الصيانة التابعة للشركة بهندسة كهرباء غرب المنصورة أعمالها، وفقا للبرنامج الزمني المعلن عنه، وعودة التيار الكهربي للمناطق المذكورة كافة، فور انتهاء الأعمال.

وأوضح المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن المناطق التي سيفصل التيار الكهربائي عنها بنطاق هندسة كهرباء غرب المنصورة، هي لوحة "منطقة جامعة المنصورة، والكلى، ومنطقة جيهان، والعبور".

وأشار "عسل" إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء، هي جميع الكليات داخل الحرم الجامعي، والإدارة الهندسية بالجامعة، ومستشفى المنصورة الجامعي، وشارع المشاية بالكامل، والأمن المركز، والوحدة المحلية لحي غرب، ومحطة المياه بميت خميس، ومحطة المجاري بالطريق السريع، وشارع "الجمهورية من أول العباسي حتى نهاية الجامعة، والثانوية، ومنتصر، والجلاء من أول مستشفى الصدر حتى الجامعة، وكلية الآداب، والنخلة، وجلال الدين".

كما ستشمل المناطق التي سيفصل عنها الكهرباء: مستشفى "الصدر، والحميات"، ومنطقة حي الجامعة، واستاد الجامعة، وشارع جيهان بالكامل، ومركز الأورام، ومستشفى الكلى داخل الجامعة، والعيادات الخارجية التابعة للمستشفى، ومنطقة المعهد الصحي، وشارع "إسكندر صوصه، والمدير، وأحمد ماهر"، ومنطقة "6 أكتوبر، وسامية الجمل، والأديب، والسياحة والفنادق، وسيدي عبدالقادر"، بالإضافة إلى مساكن العبور، وجزء من شارع "بورسعيد، وعبدالسلام عارف".

وأهابت المحافظة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز، والمنشآت الخدمية والجماهيرية كافة، باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.