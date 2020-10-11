ليلى علوي لعمرو دياب: "دائما مجمعنا في حفلاتك" (فيديو)

بطريقتها المعتادة على "البهجة والفرح"، احتفلت الفنانة ليلى علوي، بعيد ميلاد الهضبة عمرو دياب الـ 59 الذي يوافق مثل هذا اليوم 11 أكتوبر عام 1961.

ونشرت ليلى علوي، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لها وهي تؤدي حركات راقصة خلال حفل عمرو دياب بـ"الساحل الشمالي".

وكتبت ليلى علوي، تعليقًا على الفيديو، موجهة رسالتها لـ عمرو دياب، قائلة: "دايماً مجمعنا في حفلاتك، ومفكرنا بأحلى الذكريات اللي فاكرينها على أغانيك".

وتابعت: "كل سنة وأنت طيب يا هضبة.. وكل سنة وذكرياتنا معاك بتزيد".

وكان المطرب عمرو دياب، قد دعا خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، محبيه لتهنئته بعيد ميلاده الـ59.

وكتب "دياب" باللغتين العربية والإنجليزية، قال فيها: "كل سنة وإنت طيب عمرو دياب، أرسل تهانيك للفنان عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده الـ 59".

وسارع محبو الهضبة لتهنئته حيث كتبت إحدى المتابعين وتدعى "شيماء الدجاوي": "مهما طلع ناس فوجودك هتفضل انت أولهم برضو بصوتك وإحساسك وأغانيك عشان أنت مميز، عشان أنت الهضبة".

وكتبت "ندى طه": "كل سنة وأنت مدلعنا بأغانيك، كل سنة وكل أغنية عملتها ليها ذكرى معانا، كل سنة وإنت أصغر من السنه اللي قبلها، وعقبال مليون سنة".

وكان الهضبة طرح كليب "أماكن السهر" عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وموقع وتطبيق "يوتيوب".

كما أعد لجمهوره مفاجأة كبرى بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية، حيث يتسنى لجمهور السينما مشاهدة الكليب في قاعاتها المختلفة.

وظهر عمرو دياب في الكليب بإطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، إضافة إلى ظهور خاص للفنانة دينا الشربيني، وتم تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي، في أجواء رفع معها جمهور الهضبة شعار "الصيف مايحلاش غير بمزيكا الهضبة".

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، ومن إخراج أحمد النجار.