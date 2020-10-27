فيديو.. وزير الدفاع يتفقد قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على موقع يوتيوب، منذ قليل، فيديو لتفقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وتابع "القائد العام"، خلال تفقده "قيادة شرق القناة"، مراحل سير العمليات العسكرية، وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، والذي يؤدى مهامه في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية، وإحكام السيطرة الأمنية على شبه جزيرة سيناء، بالتنسيق الدائم مع قيادة الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى عرض قرار قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب الذي تضمن شرح لكل مراحل العمليات، والجهود المبذولة لملاحقة العناصر الإرهابية، وتضييق الخناق عليها، كما استعرض كلاً من قائد الجيش الثاني والثالث الميدانيين، مراحل سير العمليات في نطاق كلاً منهما وخططهما المستمرة لتجفيف منابع الإرهاب بالتعاون مع أهالي سيناء الشرفاء، كذلك النجاحات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.

ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه والشعب المصري، لرجال القوات المسلحة بسيناء، لما يقومون به من أعمال بطولية، ساهمت في القضاء على الإرهاب، وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء.

وأشاد بالنتائج المحققة لأبطال الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وطالبهم بالحفاظ على الروح المعنوية العالية، والإصرار على الوفاء بالمهام المقدسة التي كلفهم الشعب بها، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية بكل إصرار، في اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف نهائيا، والاستمرار فى تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء.