عاجل.. وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة من المعهد الصحي للذكور دفعة مساعد أول شهيد عبدالله محمد شعبان عبده، والدفعة الثالثة من المعهد الصحي للإناث دفعة رقيب شهيد أحمد محسن أحمد محمد، وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

ويعد خريجي المعاهد الصحية للقوات المسلحة، أحد أهم دعائم المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة، وذلك بعد أن تم تأهيلهم وإعداداهم بدنيا وعسكريا وعلميا داخل المعاهد الصحية بما يتناسب مع مهامهم المستقبلية.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض للمهارات البدنية التي تمثل الركيزة الأساسية لبناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة تضمن العرض الرياضي عدد من تمارين الإعداد البدني التي يتم التدريب عليها بشكل يومي، التي أظهرت الاستعداد القتالي العالي للخريجين من الذكور والإناث على حد سواء، أعقبه عرضا لتنفيذ عدد من أنماط الرمايات بالأوضاع المختلفة أظهر مدى المستوى الراقي الذي يبرز احترافية الخريجين.

تلى ذلك عرضا للمهارات التخصصية التمريضية يوضح أسلوب التعامل مع إصابات الميدان بمختلف أشكالها وكيفية التعامل الأمثل مع كل الحالات المصابة، مع إمكانية تنفيذ عملية الإخلاء الطبي بشكل احترافي وظهر خلال العرض ما وصل إليه الطلبة من مهارة فائقة وقدرة عالية على العمل تحت مختلف الظروف، خاصة في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ثم قدمت فرقة الموسيقات العسكرية المستحدثة داخل المعهد الصحي للإناث عرضا فنيا وموسيقيا لمجموعة من المعزوفات الموسيقية والأغاني الوطنية.

وفي أداء متميز وانضباط عسكري راقي قدمت مجموعات من الطلبة والطالبات من خريجي المعاهد الصحية عرضا عسكريا يتقدمهم حملة الأعلام، وفي لمسة وفاء رفرفت صور لرموز من شهداء الوطن الأبرار في ساحة العرض الذين ضحوا بأنفسهم وامتزجت دماؤهم الذكية بثرى مصر المقدس، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد راسخ وأصيل وعرفانا بتضحيات شهدائها الأبرار، وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم أسر الشهداء التي سميت بأسمائهم الدفعات وذلك تقديرا لتضحياتهم الغالية من أجل مصر.

أعقبه إعلان النتيجة النهائية لامتحانات التخرج وحصول الخريجين على الدبلوم الصحي العسكري وكانت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان النهائي 100%، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الأجيال الجديدة من طلبة المعاهد الصحية، وقام رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بإعلان قرار التعيين للخريجيين من المعهد الصحي للذكور والمعهد الصحي للإناث بدرجة رقيب ممرض تحت الاختبار.

وقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة، الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء.

وألقى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر للوصول بالمنظومة التعليمية لأعلى مستوى وطبقا للمعايير العالمية لتخريج أجيال مؤهلة تكون قادرة على المساهمة في تكامل المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة.

وفي نهاية الاحتفال ألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين الجدد وأسرهم، مشيرا إلى الدور الهام والأساسي لأفراد هيئة التمريض في تقديم الرعايا الطبية للمرضى، ومؤكدا على أن القوات المسلحة تولي اهتماما خاصا بتطوير وتحديث المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة لتقديم علاج طبي متميز للعسكريين والمجتمع المدني على حد سواء.