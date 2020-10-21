وزير الداخلية وقيادات الشرطة يهنئون وزير الدفاع والجيش بـ"ذكرى النصر"

استقبل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن نصر أكتوبر العظيم سيظل دائما صفحة مضيئةً فى تاريخ الشعب المصرى وقواته المسلحة، ورمزاً للفخر والاعتزاز برجال أعلوا من قيم التضحية والفداء وضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم فى تاريخ العسكرية المصرية، ووجه التهنئة لرجال القوات المسلحة قادة وضباط وضباط صف وجنود بمناسبة هذه الذكرى العظيمة التى يفخر بها كل المصريين، متمنياً لهم مزيداً من الرفعة والتقدم وأن يحفظ الله مصر وقواتها المسلحة الباسلة درعاً قوياً ودعماً لقوتها وعزتها وأن يهيئ لها مزيداً من التقدم والنجاح.

من جانبه أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن القوات المسلحة والشرطة هم جناحا الأمن والاستقرار للدولة المصرية وسيظلان معاً في طليعة الشعب المصري يدافعان عن مقدراته ويعملان من أجل حمايته واستقراره ويقفان سداً منيعاً فى مواجهة الفتن والتحديات التى تهدد مسيرة الوطن وإنجازاته مهما كلفهما ذلك من تضحيات، مشيراً للتعاون الكامل بين وزارتى الدفاع والداخلية من أجل اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء، والتصدى بكل قوة لكافة التهديدات التى تستهدف النيل من الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات.

وفي نهاية اللقاء قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإهداء الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة، كما قدم الفريق أول محمد زكى درع القوات المسلحة لوزير الداخلية.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية.